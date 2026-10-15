Pasajeros del Tren San Martín capturaron la pelea entre una inspectora y una mujer que entró sin pagar.

Una pasajera y una inspectora protagonizaron una pelea a bordo del tren San Martín luego de que la trabajadora detectara que la mujer viajaba sin haber pagado el boleto. El enfrentamiento ocurrió este lunes y quedó registrado en imágenes que circularon por las redes sociales, donde se observa cómo una discusión por el pasaje escaló hasta llegar a las agresiones físicas.

En el video, la inspectora le reclamó a la pasajera que no haya sacado su boleto y le ofrece la posibilidad de bajar para pagarlo. La mujer responde empujándola y la inspectora reacciona con golpes de puño. La situación se prolonga durante varios segundos, hasta que otros integrantes de la patrulla intervienen y consiguen separarlas.

Cómo funcionan las patrullas que controlan los boletos

Los equipos de inspectores comenzaron a desplegarse desde mediados de este año en distintas líneas ferroviarias, entre ellas el San Martín. La iniciativa de Trenes Argentinos apunta a detectar a quienes viajan sin validar el pasaje mediante la tarjeta SUBE y aplicar las multas correspondientes para combatir la evasión.

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LA GUARDA INTIMÓ A UNA PASAJERA QUE HABÍA VIAJADO SIN PAGAR EL BOLETO EN REPETIDAS OCASIONES. YA SE LE HABÍA ADVERTIDO EN VARIAS OPORTUNIDADES QUE DEBÍA ABONAR SU PASAJE. EN ESTA ÚLTIMA VEZ, LA GUARDA LE INDICÓ QUE TENÍA QUE… pic.twitter.com/7dZveyQYhe — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) October 14, 2026

Las patrullas recorren los vagones y verifican si los pasajeros cuentan con el boleto abonado. En el caso registrado en el San Martín, el control derivó en una confrontación entre una inspectora y una viajera. Las imágenes difundidas muestran la intervención de otros trabajadores para detener la pelea, aunque el material aportado no precisa si hubo personas lesionadas ni si se tomaron medidas posteriores.

De cuánto es la multa por viajar sin pagar

La sanción establecida para quienes viajan sin abonar el pasaje es de 3500 pesos, un monto equivalente a diez boletos mínimos. El sistema busca desalentar la evasión mediante controles en las formaciones y penalizaciones económicas para quienes no cumplen con la obligación de validar su viaje.

Durante mayo se aplicaron cerca de 16.000 multas por este tipo de infracción. Según la información disponible, los importes pueden abonarse en efectivo o mediante un código QR, utilizando billeteras virtuales o entidades bancarias. Los pagos generan comprobantes numerados que deben rendirse diariamente, como parte del mecanismo previsto para registrar las sanciones cobradas.