El Banco Nación ofrece préstamos personales de hasta $ 50.000.000 para quienes necesitan financiar gastos o proyectos. La línea de libre destino permite devolver el dinero en un plazo de hasta seis años, con cuotas mensuales y una tasa de interés fija.

La propuesta está dirigida a personas que trabajan en relación de dependencia, autónomos, jubilados y pensionados. La aprobación depende de una evaluación crediticia y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad.

Cómo es el préstamo de $ 50 millones del Banco Nación

Según las condiciones publicadas en el sitio oficial del banco, las características de esta línea son:

Monto máximo: $ 50.000.000.

Monto mínimo: $ 1.000.000.

Plazo de devolución: hasta 72 meses.

Sistema de amortización: francés.

Tasa nominal anual (TNA): 71%.

Tasa efectiva anual (TEA): 99,33%.

Costo financiero total efectivo anual (CFTEA): 129,27%.

Afectación de ingresos: la cuota no puede superar el 30% del haber mensual.

Las tasas informadas por el banco corresponden a un ejemplo de financiación de $ 2.000.000 a 72 meses. El costo financiero total incluye capital, intereses, mantenimiento del paquete de servicios e IVA sobre los intereses.

Las cuotas se debitan automáticamente de una caja de ahorros del Banco Nación.

Cuáles son los requisitos para solicitar el crédito

El préstamo está disponible para personas humanas en actividad laboral y para jubilados, pensionados y retirados que no cobren sus haberes en Banco Nación.

Los requisitos de antigüedad laboral son:

Empleados de planta permanente : seis meses en el empleo actual y continuidad laboral comprobable de un año.

Trabajadores temporarios y contratados: dos años de antigüedad en el empleo y contrato vigente.

Autónomos inscriptos en Ganancias: un año de ejercicio de la profesión u oficio desde la presentación de la primera declaración jurada.

Monotributistas: dos años de actividad desde la inscripción en el régimen.

El banco también exige que el solicitante tenga ingresos suficientes para afrontar las cuotas y supere la evaluación crediticia.

Los interesados pueden consultar las condiciones e iniciar la gestión a través de los canales de atención del Banco Nación

Cómo solicitar el préstamo del Banco Nación

Los interesados pueden consultar las condiciones e iniciar la gestión a través de los canales de atención del Banco Nación o acercarse a una sucursal.

La documentación requerida incluye:

DNI y fotocopia.

Últimos tres recibos de sueldo para trabajadores en relación de dependencia.

Constancia de inscripción laboral CUIL.

Último resumen de tarjeta de crédito o factura de un servicio fijo a nombre del solicitante para acreditar el domicilio.

Documentación que permita demostrar los ingresos y la actividad, en el caso de trabajadores independientes.

Para jubilados y pensionados se solicitan los últimos tres recibos de haberes. Quienes cobran sus prestaciones en el Banco Nación pueden presentar solamente el último recibo.

Vale destacar que el banco analiza cada solicitud y determina el monto que puede otorgar de acuerdo con los ingresos y la capacidad de pago del cliente.