Tras años de abandono, construirán una obra que marcará el futuro de tres localidades claves de la provincia.

Río Negro avanza con una de las obras de infraestructura hídrica más relevantes de su historia reciente.

El nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto San Antonio Este ya tiene las primeras cisternas en construcción y apunta a garantizar el servicio durante los próximos 20 años.

Una obra para 100.000 habitantes en el Golfo San Matías

El proyecto abastecerá a una población proyectada de 100.000 personas, entre residentes permanentes y turistas que cada verano colman la costa rionegrina.

La primera cisterna en ejecución tiene una capacidad de 2 millones de litros, lo que ya duplica la reserva actual de Las Grutas. En los próximos días comenzará la construcción de una segunda cisterna de igual capacidad.

En los próximos días comenzará la construcción de una segunda cisterna de 2 millones de litros. El Constructor

Hoy, Las Grutas cuenta con un solo tanque elevado que, por diferencia de altura, no puede distribuir agua de forma uniforme en los meses de mayor demanda. El nuevo sistema corrige ese problema: la distribución se hará por gravedad, sin cortes diferenciados por sector.

El plan incluye también la ampliación de la planta potabilizadora de San Antonio Oeste, la instalación de más de 15 kilómetros de cañerías de refuerzo para Las Grutas, nuevos equipos presurizadores para las zonas altas y la repotenciación de estaciones de bombeo.

En el Puerto San Antonio Este, la obra contempla una nueva cisterna de almacenamiento y nuevas oficinas de atención y operación del sistema.

Automatización total y visión de futuro productivo

El sistema quedará completamente automatizado. Desde una sala de control centralizada se gestionarán el proceso de potabilización , el envío a cada cisterna y el monitoreo de niveles en tiempo real, lo que representa un salto tecnológico significativo para la región.

La inversión no responde solo a la demanda turística actual. El Golfo San Matías está proyectado como una zona estratégica de exportación de gas y petróleo, con nuevas plantas y operaciones portuarias en expansión que demandarán infraestructura de base.

En ese contexto, el agua potable en cantidad y calidad es una condición estructural para el crecimiento. La obra resuelve una deuda histórica de la región y, al mismo tiempo, construye capacidad para una población que, según las proyecciones oficiales, seguirá creciendo en los próximos años.

La ejecución está a cargo de Aguas Rionegrinas S.A., empresa provincial que opera el sistema de agua y saneamiento en la provincia.