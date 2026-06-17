El fin de semana largo de junio quedó atrás y muchos argentinos ya tienen la vista puesta en el próximo descanso extendido. La buena noticia es que el siguiente es de cuatro días.

El calendario oficial de feriados 2026 del Gobierno Nacional establece que el próximo fin de semana largo cae en julio , con el Día de la Independencia como ancla.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

El jueves 9 de julio es feriado inamovible por el Día de la Independencia, una de las fechas más importantes del calendario patrio argentino.

A eso se suma el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos , lo que extiende el descanso de forma oficial.

El resultado es un fin de semana largo de cuatro días corridos, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio, para los trabajadores que se rigen por el convenio general.

Es importante aclarar que los días no laborables no aplican de forma automática a todos los sectores. Cada empleador puede determinar si sus trabajadores descansan o no, a diferencia de los feriados inamovibles, donde no trabajar es un derecho.

El jueves 9 de julio es feriado inamovible por el Día de la Independencia, una de las fechas más importantes del calendario patrio argentino.

Cuántos feriados y fines de semana largos quedan en 2026

Desde julio en adelante, el calendario oficial contempla las siguientes fechas destacadas:

9 y 10 de julio: fin de semana largo de cuatro días.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General San Martín, fin de semana largo de tres días.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fin de semana largo de tres días.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional trasladado, fin de semana largo de tres días.

7 y 8 de diciembre: fin de semana largo de cuatro días.

25 de diciembre: Navidad, fin de semana largo de tres días.

En total quedan seis momentos de descanso extendido de aquí a fin de año, con dos oportunidades de disfrutar cuatro días seguidos sin trabajar.

El calendario completo está disponible en argentina.gob.ar, donde se detallan todas las fechas con su clasificación oficial.