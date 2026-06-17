Mezclar bicarbonato y gaseosa: para qué sirve y en qué situaciones se recomienda.

Mezclar bicarbonato de sodio con gaseosa es uno de los remedios caseros más repetidos para el malestar estomaca l.

Sin embargo, lo que parece un alivio rápido tiene más matices de lo que se cree, y la ciencia pone algunos límites importantes.

Qué pasa cuando mezclás bicarbonato con gaseosa

Cuando el bicarbonato de sodio entra en contacto con la gaseosa, se produce una reacción química ácido-base: el bicarbonato, que es alcalino, neutraliza parcialmente el ácido fosfórico de la bebida.

El resultado es una efervescencia intensa por la liberación de dióxido de carbono, ese gas que genera las burbujas y la espuma característica.

El bicarbonato disuelto en agua puede aliviar de forma temporal la acidez estomacal ocasional y la indigestión, especialmente después de una comida pesada o muy grasosa.

En teoría, parte de esa alcalinidad podría llegar al estómago y neutralizar el exceso de ácido clorhídrico. En la práctica, sin embargo, gran parte de la reacción ocurre antes de que la mezcla llegue al sistema digestivo.

El bicarbonato de sodio sí funciona como antiácido, lo confirma MedlinePlus, la plataforma médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. No obstante, recomienda tomarlo disuelto en agua , no en bebidas carbonatadas.

El problema de la gaseosa es doble: ya es ácida por naturaleza , y la carbonatación adicional puede generar más gases y distensión abdominal, exactamente lo contrario a lo que se busca.

Cuándo sirve el bicarbonato y cuándo hay que evitarlo

El bicarbonato disuelto en agua puede aliviar de forma temporal la acidez estomacal ocasional y la indigestión, especialmente después de una comida pesada o muy grasosa.

La cantidad recomendada es media cucharadita disuelta en un vaso de agua. Más de eso puede causar un efecto rebote : el estómago produce más ácido para compensar la neutralización, y el malestar vuelve con más fuerza.

Hay situaciones en las que no conviene usarlo:

Si tenés hipertensión arterial , porque el bicarbonato tiene alto contenido de sodio.

Si tomás medicamentos de forma habitual, porque puede interferir con su absorción.

Si el malestar estomacal es frecuente o intenso, porque puede enmascarar un problema que requiere atención médica.

La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación señala que la gran mayoría de los beneficios que se atribuyen al bicarbonato no tienen respaldo científico . Su única utilidad comprobada es reducir la acidez y el ardor estomacal de forma puntual.

En conclusión, el bicarbonato puede ser un aliado ocasional, pero la gaseosa no es el vehículo ideal para tomarlo, en cambio, un vaso de agua sí.

Cabe destacar que ante cualquier inconveniente repetido relacionado con la acidez, se debe consultar con el médico de cabecera antes de cualquier remedio casero.