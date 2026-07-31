Se despide una de las tiendas deportivas más famosas del país: cerró 120 tiendas. Foto: Shutterstock

El sector de las tiendas deportivas en España enfrenta un cambio histórico: Intersport, una de las cadenas más reconocidas y con mayor presencia en el país, se despide tras un proceso de liquidación judicial.

Esta marca, sinónimo de equipamiento deportivo y ropa para aficionados y profesionales durante décadas, está en proceso para cerrar su operación en el territorio español, afectando a cerca de 120 tiendas que formaban parte de su red.

Se despide una de las tiendas deportivas más famosas del país: cerró 120 tiendas. Foto: Google Maps

Por qué cerró esta tienda de deporte en España

El proceso se inició cuando Intersport España ingresó en concurso de acreedores en marzo de 2025, acumulando una deuda considerable que variaba entre 14 y más de 30 millones de euros, provenientes de diversas sociedades (Intersport CCS, Intersport Retail One e Intersport SL).

A pesar de haber presentado propuestas de convenio con reducciones de hasta el 70% de la deuda y períodos de carencia prolongados (cuatro o diez años, dependiendo de la opción), los principales acreedores —bancos como Santander, BBVA y Sabadell, así como proveedores esenciales como Nike, Adidas y Puma— no dieron su apoyo a ninguna de las propuestas.

Ninguna de las propuestas logró alcanzar el 66% del pasivo requerido para su aprobación dentro del plazo establecido en septiembre de 2024.

Frente a esta situación, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona, bajo la responsabilidad de la magistrada Berta Pellicer, ordenó la liquidación el 30 de julio de 2025. El propósito es la venta de los activos disponibles, de modo que los acreedores puedan recuperar una parte de lo que se les debe.

Intersport cierra tiendas y enfoca esfuerzos en preservar empleo

En la actualidad, la administración concursal (RCD Legal) se encarga de gestionar el proceso, dando prioridad a la conservación de empleo y unidades productivas durante la fase de liquidación.

De las aproximadamente 120 tiendas de Intersport en España, únicamente 30 eran propias (14 en la península ibérica y 16 en islas), mientras que el resto operaba bajo el régimen de franquicia.

A pesar de que en un principio muchas permanecieron abiertas bajo supervisión concursal, el proceso dio lugar a cierres progresivos y liquidación de existencias en diversas regiones, como Galicia, Asturias y otras áreas, con ofertas agresivas que captaron la atención de numerosos clientes.

El futuro de sus locales

Este desenlace representa el adiós definitivo a una histórica enseña en el retail deportivo español. Mientras tanto, su gran rival, Decathlon, se posiciona como principal beneficiario.

Justamente, la compañía francesa ultima la adquisición de activos de Intersport CCS, lo cual ya se notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de 2025 y está pendiente de aprobación regulatoria.

De concretarse, integraría buena parte de esa red de cerca de 120 establecimientos a sus 176 tiendas actuales, reforzando su liderazgo absoluto en capilaridad geográfica y cuota de mercado.

De acuerdo con su sitio oficial, Intersport opera actualmente 22 tiendas distribuidas por todo el país: