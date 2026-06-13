Suspenden las clases el martes, miércoles, jueves y viernes | Todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias

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Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario confirmaron una medida de fuerza que suspenderá las actividades académicas y habrá paro durante cuatro jornadas seguidas.

El paro en la UNR comenzará el martes 16 de junio, al día siguiente del feriado nacional y se extenderá hasta el viernes 19 inclusive.

Esto implica que los alumnos de todas las facultades y escuelas dependientes de esta casa de estudios no tendrán clases durante toda esa semana .

Por qué paran los docentes universitarios

La medida fue resuelta por la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) en el marco de un plan de lucha nacional impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Los reclamos centrales son dos:

Recuperación salarial para docentes y no docentes, con convocatoria urgente a paritarias.

Mayor presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas.

Desde COAD remarcaron que la situación es crítica y que exigen, además, la implementación efectiva de una Ley de Financiamiento Universitario.

Suspenden las clases el martes, miércoles, jueves y viernes | Todos los alumnos tendrán un fin de semana extra largo en estas provincias COAD

En el plenario donde se definió la huelga, la delegación rosarina propuso medidas más contundentes, incluyendo una huelga por tiempo indeterminado y la posibilidad de no iniciar el segundo cuatrimestre.

Sin embargo, esas propuestas no reunieron el consenso necesario entre los gremios del resto del país, y se acordó avanzar con los cuatro días de paro como instancia intermedia.

Qué pasa con las clases y las movilizaciones

Durante la semana del 16 al 19 de junio , no habrá clases en ninguna facultad ni escuela de la UNR. La medida afecta a cientos de miles de alumnos en Rosario y la región.

En paralelo al cese de actividades, los gremios universitarios organizarán movilizaciones hacia los tribunales federales en distintos puntos del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires, para sostener la presión sobre las autoridades nacionales.

La protesta se enmarca en un conflicto que el sector universitario mantiene desde hace meses y que no encontró resolución en las negociaciones con el Gobierno nacional.