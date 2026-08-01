E Gobierno decretó feriado para el viernes 7 en todo el país (Fuente: Representación creada con IA)

Muchas personas en Colombia ya comenzaron a revisar el calendario para organizar descansos, viajes cortos o trámites pendientes. En ese contexto, tomó relevancia el próximo viernes 7 de agosto, una de las fechas patrias más importantes del país y que hace parte del calendario oficial de festivos nacionales.

Se trata del Día de la Batalla de Boyacá, una conmemoración histórica que recuerda el enfrentamiento de 1819 considerado decisivo para la independencia de Colombia. Al ser un festivo de carácter nacional, la jornada genera cambios en el funcionamiento de bancos, entidades públicas, instituciones educativas y otros servicios.

A diferencia de otras celebraciones que se trasladan al lunes por la Ley Emiliani, este festivo se conmemora en su fecha original, por lo que este año el descanso será el viernes 7 de agosto, dando lugar a un fin de semana largo para millones de colombianos.

Atención: por qué el viernes 7 de agosto será feriado en Colombia

El próximo viernes 7 de agosto será festivo en todo el país por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, ocurrida en 1819. Este hecho histórico marcó un punto clave en el proceso de independencia y, por ese motivo, fue establecido como uno de los días de descanso obligatorio dentro del calendario colombiano.

Al tratarse de un festivo de fecha fija, no se traslada a otro día y se celebra cada año el 7 de agosto, independientemente del día de la semana en que caiga.

Durante esta jornada, es habitual que distintas dependencias públicas, entidades educativas y oficinas administrativas permanezcan cerradas o funcionen con horarios especiales.

E Gobierno decretó feriado para el viernes 7 en todo el país (Fuente: Representación creada con IA)

Qué servicios cambian durante el feriado del viernes

Como ocurre con otros festivos nacionales, muchas oficinas públicas, colegios y entidades estatales suspenden la atención presencial o reducen sus horarios de funcionamiento.

Asimismo, algunas sucursales bancarias pueden modificar su operación, aunque los canales digitales, cajeros automáticos y aplicaciones móviles continúan prestando servicio con normalidad.

También suele incrementarse la movilidad por carretera y el turismo interno, ya que muchas personas aprovechan el fin de semana largo para realizar viajes o visitar a sus familias.

Qué otros feriados quedan en el calendario colombiano

Después del festivo por la Batalla de Boyacá, el calendario nacional aún contempla otros días de descanso oficial durante el año:

Asunción de la Virgen.

Día de la Raza.

Todos los Santos.

Independencia de Cartagena.

Inmaculada Concepción.

Navidad.



