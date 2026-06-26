Tras años abierto, cierra un histórico local en la misma cuadra donde bajó sus persianas otro comercio días atrás y se agudiza la crisis.

La crisis económica sigue golpeando al comercio de La Plata sin pausa: en el barrio de Tolosa, en la cuadra de la calle 2 entre 529 y 530, un cotillón bajó la persiana apenas días después de que una pizzería de la misma manzana hiciera lo mismo .

Se trata del cotillón “Universo”, que funcionó durante cuatro años en esa esquina y anunció su cierre a través de las redes sociales.

Una cuadra, dos cierres en menos de una semana

La pizzería Don Teo, ubicada a metros del cotillón, cerró sus puertas el viernes 26 de junio tras sostener que las bajas ventas y los altos costos hicieron inviable seguir operando.

El cotillón “Universo” funcionó durante cuatro años en esa esquina. universocotillon.lp

Días después, la dueña del cotillón “Universo” comunicó la misma decisión con un mensaje que circuló en redes sociales.

“Hola gente linda, con mucha tristeza vengo a contarles que el ‘Coti’ cierra sus puertas. Intenté hacer todo lo que estaba a mi alcance pero no se pudo y entendí que no hay que aferrarse cuando algo no está funcionando lo mejor es retirarse”, escribió.

La propietaria adelantó que realizará una liquidación de mercadería antes del cierre definitivo con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados y dejó abierta la posibilidad de una reapertura futura.

Mil comercios cerrados en La Plata: los números oficiales

El cierre de estos dos locales no es un hecho aislado. Según datos oficiales de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de La Plata, al menos 1.000 comercios sobre un total de 10.000 habilitados solicitaron la baja en el municipio en el último período.

Los rubros más afectados, de acuerdo al relevamiento del Plan de Regularización de Comercios, son:

Industria.

Gastronomía.

Indumentaria.

La funcionaria a cargo de esa secretaría expuso estos números ante el Concejo Deliberante, lo que convirtió a La Plata en uno de los distritos bonaerenses con mayor visibilidad pública de su crisis comercial.

En este contexto, la caída simultánea de dos negocios en la misma cuadra de Tolosa funciona como una imagen concreta de lo que los datos ya venían anticipando.

La pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, sumada al aumento de alquileres comerciales y de servicios, configura un escenario que los comerciantes de La Plata describen como el más difícil en años.