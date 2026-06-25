Tras 24 años, cierra un referente de la moda y su dueño no pudo ocultar su tristeza: “Nos toca desarmar”

Tras 24 años, gigante de la industria textil y la ropa urbana cerrará uno de sus locales emblemáticos en Mar del Plata y lo anunciaron a través de las redes sociales. La decisión se dio en el marco de una “adaptación” al contexto para este tipo de emprendimientos locales.

El local de la ciudad balnearia, que supo ser un polo de lifestyle, moda y estilo durante años, pondrá fin el último día del mes de junio.

¿Cuál es el referente de la moda que cerró tras 24 años?

La empresa Camarón Brujo, referente indiscutido de la moda y ropa para surfistas decidió bajar las persianas de su local emblemático en Mar del Plata ubicado en Güemes y Alberti tras 24 años abiertos.

La empresa Camarón Brujo es referente indiscutido de la moda y ropa para surfistas a nivel nacional. Camarón Brujo

Sebastián Galindo, surfista, emprendedor y dueño de la empresa del rubro Camarón Brujo junto a su hermano Marcelo, compartió el video con la noticia a través de la cuenta oficial de la marca.

“Güemes y Alberti, ciudad de Mar del Plata. Hoy nos toca la difícil tarea de desarmar un local y de irnos después de 24 años de permanencia en esta calle comercial de Mar del Plata”, introdujo.

“Lo hacemos con el convencimiento de que para sobrevivir hay que adaptarse”.

Asimismo, el surfista continuó: “Miren qué hermoso local que dejamos. Son negocios que en este momento son totalmente inviables y tenemos que reconvertir el emprendimiento para sostenernos en el tiempo”.

No obstante, no todo son malas noticias, ya que la marca seguirá funcionando en otros puntos de venta. “Va a haber aperturas, de hecho, hoy estamos abriendo en Neuquén, pero esta calle tristemente y este hermoso local hoy cierra”, manifestó.

“Hoy empezamos a cerrarlo”, concluyó Sebastián Galindo.

Oportunidad para los fanáticos de la marca

En este marco de cierre, los consumidores de esta marca para surfistas y amantes de la ropa urbana, tendrán la posibilidad de aprovechar descuentos antes de que se termine junio.

“ Los invitamos a aprovechar algunas oportunidades que se van a generar… Güemes y Alberti en Mar del Plata", señalaron en el pie del video de Instagram.

“Como surfistas nacidos y criados sabemos de tormentas. Sabemos de adaptarnos a las condiciones y hoy eso es lo que estamos haciendo para seguir siendo parte de la vida de todos ustedes”, concluyeron.

Quién es Sebastián Galindo

Sebastián Galindo se posiciona como una de las figuras emergentes dentro del surf argentino, no solo por su desempeño en el agua, sino también por el desarrollo de una marca personal ligada a la innovación y la cultura del surf.

Su propuesta se diferencia por incorporar una mirada moderna y disruptiva, donde el deporte se cruza con el diseño, la tecnología y nuevas formas de experimentar las olas.

A partir de su experiencia como surfista, Galindo construyó una identidad que trasciende la práctica deportiva. Su marca Camarón Brujo apuesta por un enfoque creativo del surf, con productos y conceptos pensados para ampliar el alcance de esta actividad.

En este sentido, su trabajo se alinea con tendencias globales que buscan hacer del surf algo más accesible, versátil y conectado con otros universos, como el lifestyle y la sostenibilidad.