Cerró una emblemática carnicería argentina y sus dueños tuvieron un gesto hermoso de despedida con los empleados.

La carnicería Hermoso, uno de los locales de carnes más reconocidos de Comodoro Rivadavia, bajó sus persianas tras años de actividad ininterrumpida .

El cierre marcó el fin de una etapa para la ciudad patagónica, pero también dejó una imagen poco frecuente en el mundo comercial argentino.

Antes de cerrar, los dueños del local tomaron una decisión que rápidamente se viralizó en redes sociales: reubicaron a sus tres empleados en otros negocios del mismo grupo empresarial. Ninguno quedó en la calle .

Por qué el gesto de los dueños generó tanto impacto

En un contexto donde los cierres de comercios suelen ir acompañados de despidos, la actitud de los propietarios de Carnicería Hermoso marcó una diferencia notable.

Los trabajadores no solo conservaron su empleo, sino que fueron incorporados a otros locales de la empresa sin interrupciones en su actividad laboral. El gesto fue reconocido por clientes y vecinos en redes, que destacaron el trato hacia el personal como un ejemplo a seguir.

Si bien no trascendieron los detalles del cierre, desde el entorno del negocio confirmaron que la decisión de reubicar a los empleados fue una prioridad desde el primer momento .

El cierre de un local que era referencia en la ciudad

Comodoro Rivadavia es la ciudad más poblada de la provincia de Chubut, con una comunidad comercial muy activa. En ese marco, Carnicería Hermoso era un punto de referencia para los vecinos del sector.

La cadena de carnicerías continuará funcionando en otros puntos de la ciudad, aunque decidió discontinuar la actividad de su local con ubicación estratégica en Comodoro Rivadavia. Carnicería Hermoso

Los locales con historia generan un vínculo particular con sus clientes habituales. En este caso, el cierre no solo implicó la pérdida de un comercio, sino también el fin de una rutina de consumo para muchas familias del barrio.

No obstante, la despedida dejó una marca positiva. En un país donde los conflictos laborales al momento del cierre de empresas son frecuentes, la decisión de los empleadores de priorizar a su equipo resonó con fuerza.

Cabe destacar que la cadena de carnicerías continuará funcionando en otros puntos de la ciudad, aunque decidió discontinuar la actividad de su local con ubicación estratégica en Comodoro Rivadavia.