Milei se alista para aprobar el acuerdo con la UE y deja atrás la idea de retirarse del Mercosur

El presidente Javier Milei viajará este fin de semana a Asunción, Paraguay, para participar de la firma del histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea justo antes de partir rumbo a Suiza, en donde disertará en el Foro Económico de Davos.

Tras 25 años de negociación, este sábado 17 de enero se llevará a cabo la ceremonia. La asistencia de Milei aún no fue confirmada ante el bloque regional pero la adelantaron fuentes del Gobierno. Allí, se encontrará también con otros pares latinoamericanos como el anfitrión, Santiago Peña, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Por estas horas, la presencia del líder brasileño, Lula Da Silva, tiende a la negativa, razón que también habría motivado a la presencia de Milei. El mandatario de Brasil había querido impulsar la confirmación del acuerdo de bajo su presidencia pro tempore y con la postergación de tan solo semanas, Peña terminó al frente de Mercosur para la operación.

El acuerdo implica que la creación de un mercado integrado de 450 millones de consumidores, lo cual representa cerca del 15% del PBI mundial, con beneficios arancelarios para casi la totalidad del sector agroindustrial . La UE eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas.

El Consejo Europeo aprobó mayoritariamente la firma del acuerdo la semana pasada, pese a la resistencia de Francia e Italia, que incluso impulsaron una cláusula protectora más exigente para la agroindustria europea. Fue la primer ministro de Italia, Georgia Meloni, quien optó por postergar unas semanas su determinación, mientras que el líder francés Emmanuel Macrón finalmente nunca cedió.

Para que el acuerdo comience a entrar en vigencia, luego de la firma, cada país del bloque deberá aprobarlo en sus respectivos parlamentos. Aún no hay una estrategia definida por la Casa Rosada: podrían acelerarlo en sesiones extraordinarias o bien tratarlo directamente a partir del 1 de marzo, en ordinarias. Al mismo tiempo, buscarán cerrar acuerdo comercial con los Estados Unidos, que aguarda puntualmente dos temas a cerrar , según precisaron fuentes al tanto de las negociaciones.

El mandatario argentino viajará a Asunción junto al canciller Pablo Quirno, quien también lo acompañará a Davos, donde el mandatario disertará el lunes 19 de enero. Allí se espera una amplia presencia de líderes estadounidenses, como el presidente Donald Trump, claves para avanzar en el acuerdo paralelo que orquesta la Argentina con Estados Unidos.

Aún no está confirmado si Trump aceptará un encuentro mano a mano con Milei, pero de por sí habrán otras presencias importantes como la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también estará presente en aquella comitiva, aunque aún no está confirmado si asistirá el ministro de Economía, Luis Caputo.