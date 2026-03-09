Una histórica fábrica de indumentaria enfrenta una paralización productiva que pone en riesgo a cerca de 200 trabajadores. Se trata de la firma vinculada a la tradicional marca de sweaters Mauro Sergio, en Mar del Plata. La compañía detrás de la marca, Textilana S.A., mantiene su planta prácticamente detenida desde hace varios meses y los trabajadores permanecen suspendidos mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de la empresa. El conflicto comenzó hacia fines de 2025, cuando la empresa decidió frenar su producción por la caída en la demanda y la falta de pedidos. En ese contexto, más de 170 operarios fueron suspendidos inicialmente, una medida que luego se extendió y que hoy alcanza a casi 200 trabajadores. Al momento, solo 60 trabajadores del total continúan asistiendo a la planta ubicada sobre la Ruta 88. Mientras que los trabajadores suspendidos perciben el 78% del salario, luego de una negociación por la que solo cobraban el 70%. Desde entonces, la planta industrial permanece sin actividad regular. Empleados y representantes sindicales advierten que la fábrica lleva alrededor de cuatro meses prácticamente paralizada, lo que alimenta el temor a un cierre definitivo si no aparece una solución económica o un plan de reactivación. Además de los trabajadores directos, la empresa forma parte de una red de talleres, proveedores y comercios que dependen de su producción. La marca Mauro Sergio se convirtió durante décadas en un símbolo de la industria textil marplatense. Sus sweaters y pullovers llegaron a venderse en todo el país y en distintos mercados de exportación. Mar del Plata incluso fue conocida durante años como la “capital nacional del pulóver”, gracias a la fuerte presencia de fábricas textiles que abastecían a todo el mercado argentino durante el invierno. Sin embargo, ese modelo productivo se fue debilitando con el tiempo por varios factores: Este combo afectó a gran parte del sector y redujo el número de fábricas activas en la ciudad. Distintos informes del sector señalan que la industria textil argentina atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, con menor actividad y empresas que ajustan su estructura para sobrevivir. El delegado de la comisión interna, Mauro Galván, el principal problema es “la baja del consumo total” y aseguró en declaraciones radiales que “se han perdido 16.000 puestos de trabajo en el sector textil”. En ciudades con fuerte tradición industrial, como Mar del Plata, estas situaciones generan preocupación porque el sector textil históricamente fue uno de los principales generadores de empleo local.