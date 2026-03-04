La cadena de bebidas Beer Market cerró sus operaciones tras atravesar una profunda crisis financiera, que terminó con la baja de sus persianas en todos sus locales. La empresa, que durante casi una década buscó posicionarse como una de las propuestas más innovadoras del retail de bebidas, deja detrás una red de sucursales cerradas, cientos de trabajadores desvinculados y un fuerte pasivo financiero. La firma operaba bajo la razón social Distribuidora BTL SRL y llegó a contar con alrededor de 20 sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y en la zona norte del conurbano bonaerense, con presencia en barrios y localidades como Florida, Martínez, San Isidro, Victoria y Beccar. Inspirada en el formato de los “liquor stores” de los Estados Unidos, Beer Market apostó a diferenciarse de las vinotecas tradicionales con una amplia oferta de cervezas, vinos y bebidas espirituosas, promociones agresivas y locales de gran tamaño orientados al consumo masivo. Durante varios años, ese modelo acompañó el crecimiento del consumo de cerveza y bebidas alcohólicas en el país, un mercado que registra un promedio cercano a 33 litros de cerveza por habitante al año. Sin embargo, el crecimiento comercial de la compañía comenzó a frenarse a medida que se deterioraba su situación financiera. De acuerdo con registros del sistema financiero, la empresa acumulaba cheques rechazados por más de $ 191 millones, además de deudas bancarias superiores a los $ 1900 millones, una carga que terminó por hacer inviable la continuidad de la operación. La firma terminó cerrando la totalidad de sus sucursales y desvinculando a su personal, estimado en cerca de 300 empleados, lo que puso fin a una expansión comercial que se había consolidado durante la última década. El cierre de Beer Market se produce en medio de un escenario complejo para el consumo masivo en la Argentina. La pérdida de poder adquisitivo de los hogares, el encarecimiento del financiamiento y el aumento de los costos operativos vienen afectando especialmente a los negocios vinculados al comercio minorista. En ese contexto, las cadenas comerciales que habían apostado a la expansión territorial durante los años de mayor dinamismo del consumo enfrentan ahora dificultades para sostener estructuras de costos elevadas, particularmente en rubros considerados prescindibles dentro del gasto de los hogares, como bebidas alcohólicas o productos premium. La combinación de alquileres en alza, logística más cara y un acceso más limitado al crédito terminó presionando sobre la estructura financiera de varias empresas del sector, especialmente aquellas que basaban su crecimiento en la apertura constante de sucursales. El cierre de Beer Market no es un caso aislado. En los últimos meses, distintas empresas de sectores como la industria, el comercio y los servicios avanzaron en procesos de reestructuración, reducción de operaciones o directamente salida del mercado. Para analistas del sector, el fenómeno refleja la fragilidad del entramado empresarial frente a un contexto macroeconómico inestable, en el que muchas compañías deben redefinir su modelo de negocios para adaptarse a una demanda más débil y a un financiamiento más restrictivo. En ese escenario, el cierre de Beer Market vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan numerosas empresas para sostener su actividad en un contexto de consumo debilitado, presión creciente sobre los costos y mayores exigencias financieras, un combo que sigue generando tensiones en el tejido productivo argentino