Sucesiones: cuánto cuesta el trámite en Argentina, qué documentos se necesitan y qué es lo primero que hay que hacer

Cuando una persona fallece es importante que los herederos realicen la sucesión para poder disponer legalmente de los bienes como inmuebles, autos o cuentas bancarias. Para iniciar el trámite deberán contar con el acompañamiento de un abogado profesional matriculado.

Todo heredero que se considere con derecho podría comenzar la sucesión si acredita, al menos inicialmente, su legitimación. Esto aplica a hijos, nietos, cónyuge, pariente colateral, que posean la documentación correspondiente para dar pie al proceso legal.

En este marco, muchos se preguntan cuáles son los primeros pasos para iniciar el trámite sucesorio y cuánto cuesta en Argentina.

Cuánto cuesta una sucesión en Argentina

El valor final de una sucesión depende del patrimonio a transmitir, la provincia donde se tramite y si hay acuerdo o conflicto entre los herederos. Aun así, es posible identificar honorarios profesionales, gastos judiciales y costos administrativos que se repiten en casi todos los casos.

Los honorarios para una sucesión

La Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia N° 27.423, en su artículo 35, fija los honorarios que los abogados cobran por hacer una sucesión:

La norma establece que el abogado debe cobrar entre el 6% y 16,5% del valor de los bienes que se transmiten.

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires, la Ley Arancelaria 14.967 establece un rango de:

Entre el 6% y el 20% sobre la valuación fiscal o valor computable (para bienes inmuebles suele ser del 7% al 12% en casos sin conflicto).

Otros gastos administrativos para la sucesión

Además, también se tendrá en cuenta la tasa de justicia y otros gastos judiciales que son necesarios para que el juez dicte la Declaratoria de Herederos y se ordene la inscripción de los bienes.

Tasa de justicia:

CABA: 1,5% sobre la valuación fiscal de los inmuebles o valor de bienes

Provincia de Buenos Aires: 2,2% sobre la valuación fiscal de los bienes.

Gastos de inicio y tramitación:

Ubicación de edictos en el Boletín Oficial, informes de dominio e inhibición ante el Registro de la Propiedad, certificados de defunción/matrimonio legalizados y bonos colegiales, entre otros documentos que tendrán un costo fijo administrativo inicial que oscila entre $ 80.000 y $ 200.000 según la jurisdicción.

Qué es lo primero que hay que hacer para iniciar una sucesión en Argentina

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación exige que quien inicia el proceso de sucesión justifique su carácter de parte legítima y acompañe la partida de defunción del causante, según especificaron desde el estudio jurídico Cárdenas y Abogados.

Sucesiones en Argentina. ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

Para iniciar el trámite de forma válida y legal lo primero que debe hacer es reunir la documentación que acrediten el fallecimiento y el vínculo de parentesco que lo convierta en un heredero legítimo.

Luego deberá contratar a un abogado matriculado ya que, por ley, en Argentina no se permite iniciar un proceso sucesorio de forma personal ni ante un escribano público.

Será el letrado quien redacte el escrito inicial de demanda de apertura de juicio sucesorio y lo presentará ante la Receptoría General de Expedientes o el fuero civil correspondiente para dar por comenzado el proceso legal.

Qué documentos hay que presentar para iniciar una sucesión

Los papeles necesarios para avanzar con la división de bienes son: