Sandra Mendoza, exdiputada nacional por Chaco, murió este martes luego de varios días de permanecer internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de complicaciones en su salud. Tenía 62 años. La noticia fue confirmada por el Partido Justicialista del Chaco, que destacó que “su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”. “Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a quienes hoy lloran su pérdida”, señalaron. El bloque de senadores justicialista expresó su pesar por el fallecimiento de una “infatigable militante por los derechos de los trabajadores y de los humildes” y agregó: “Deseamos que todos su allegados y allegadas encuentran la paz y el necesario consuelo ante la triste y lamentable pérdida de esta militante del campo nacional y popular”. Nacida en Presidencia Roque Sáenz Peña, el 20 de abril de 1963, se especializó en kinesiología y fue una activa militante del peronismo en el Chaco. Estuvo casada con el exgobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina. En diciembre de 2005 asumió como diputada provincial, cargo que dejó en 2008 para integrarse al Gabinete de Capitanich como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses. En 2009, fue electa como diputada nacional por el Frente para la Victoria y luego reelecta, concluyendo su mandato en 2017. Por su parte, en el Senado se realizó un minuto de silencio por la muerte de la histórica dirigente del PJ de Chaco.