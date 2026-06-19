Uno de los servicios de tren más importantes del país regresará para atravesar todo el país. Se trata del Tren 25 de Mayo, una formación ferroviaria modificada para brindar servicios sociales, sanitarios, educativos, culturales y recreativos .

La formación estuvo abandonada por varios años en la localidad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán.

Tren 25 de Mayo: qué lugares recorrerá la formación ferroviaria

El Ministerio de Capital Humano impulsó un profundo proceso de recuperación y puesta en valor de la formación ferroviaria.

Gobierno Argentino

Se trata de vagones dotados de consultorios médicos, oficinas para trámites, entre otros.

De esta manera, el tren inició su recorrido por la provincia de Chaco el 1 de junio y se trasladará por las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia hasta el 3 de julio.

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Cómo son los servicios que brinda el Tren 25 de Mayo durante su recorrido

Se trata de 11 vagones adaptados para ofrecer prestaciones sanitarias, sociales, educativas y culturales.

Entre los servicios se encuentran:

Consultorios de atención médica y social.

Oficinas de ANSES y RENAPER.

Vagón cultural con microcine.

Vagón odontológico con dos sillones completos.

Nuevo vagón con mamógrafo y equipo de rayos X.

A su vez, cada operativo contará con médicos generalistas, enfermeros, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos y otros especialistas que trabajarán junto a las provincias y municipios.