“Solo me queda dolor”: la mamá de la joven fue lanzada al vacío en Brasil dejó un desgarrador mensaje.

Una joven de 21 años murió este sábado en Brasil tras ser lanzada desde una altura de 40 metros durante una actividad de “rope jump” (salto con cuerda) sin que se le hubiera colocado el equipo de seguridad, informaron autoridades locales.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas y el episodio ocurrió en el Puente del Esqueleto, en el municipio de Limeira, interior del estado de San Pablo.

El desgarrador mensaje de la mamá de la joven que murió haciendo rope jump en Brasil

En un duro posteo de Instagram, Giovana Rodrigues, madre de Maria Eduarda, describió su dolor: “Esa maldita cuerda te arrebató para siempre de mí. Y aquí solo quedan el dolor y el anhelo“. “Mi amada hija, solo hoy quise abrazarte más de mil veces. Cuánto me duele tu partida. Te amo por siempre, mi princesa. Muchas gracias por ser parte de mi vida durante estos 21 años. Qué honor fue oírte llamarme mamá”, relató.

La madre de la joven se despidió de ella en las redes sociales. Redes Sociales

Finalmente, Rodrigues hizo un importante llamado de justicia: “Es terrible ver una vida llena de sueños truncada por la irresponsabilidad y la falta de profesionalismo de quienes debían garantizarla. Lo que debía ser un momento de felicidad se convierte en algo que no puede quedar impune”.

Cómo fue el incidente que causó la muerte de la joven

Rodrigues de Freitas participaba de una actividad coordinada por dos empresas que se encargan del salto en una zona de rocas y sierras, pero los instructores olvidaron ponerle el equipo de seguridad para evitar impactar con el suelo. En tanto, videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas transportando a la víctima hasta el punto de salto.

Segundos después de que fuera lanzada al vacío, se escuchan gritos de alarma en los que algunas personas advierten que faltaba la cuerda de seguridad.

Las autoridades informaron que, tras el accidente, los sospechosos intentaron escapar hacia una zona boscosa cercana. Actualmente tres personas se encuentran detenidas por el crimen.