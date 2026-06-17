Cómo frustrar un robo de película: el dato que evitó el golpe boquetero en un banco de la Provincia de Buenos Aires.

Un intento de robo bajo la modalidad “boqueteros” fue frustrado esta madrugada en una sucursal del Banco Provincia de la ciudad bonaerense de Baradero, tras un rápido accionar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que dejó como saldo 12 detenidos.

El hecho se produjo en la entidad ubicada entre las calles Laprida y Fray Justo Santa María de Oro e intervinieron efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y del Grupo Halcón. La Policía Bonaerense investigaba desde hacía días al grupo delictivo, pero desconocía el lugar donde planeaban hacerlo.

Los investigadores remarcaron que de los 12 detenidos, hay 11 hombres y una mujer, entre los cuáles figuran el líder de la banda, el proveedor logístico y el especialista en boquetes, que era de nacionalidad uruguaya.

Los policías lograron la interrupción de la marcha de los tres vehículos sospechosos para frustrar el intento de fuga de los delincuentes, sin que haya civiles ni efectivos lesionados, como así tampoco daños materiales.

El dato que evitó el golpe boquetero en Baradero

La investigación penal se inició el martes 19 de mayo de 2026 a las 19:00, en la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado. El proceso se activó tras la recepción de un correo electrónico que contenía una pormenorizada denuncia anónima dirigida de forma directa a esa dependencia.

El operativo incluyo asistencia de la Policía Federal para la observación de objetivos investigados (Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación). Ministerio de Seguridad de la Nación

El denunciante, invocando razones de estricta seguridad personal, resguardo familiar e integridad física frente a la presunta peligrosidad de los sospechosos, optó por mantener bajo reserva su identidad. No obstante, proveyó información provista por una fuente con conocimiento directo sobre las actividades de una sofisticada estructura criminal.

La misma se encontraba abocada al planeamiento y ejecución inminente de robos de gran escala bajo la modalidad de boquetes orientados a dos entidades bancarias específicas: una sucursal del Banco de la Nación Argentina en la localidad de Morón y otra del Banco Provincia en Baradero.

La colaboración de Policía Federal

La División Unidad de Operativa Federal Morón de la Policía Federal colaboró con la fuerza Bonaerense en el operativo. La PFA ayudó en la intensificación de los dispositivos de vigilancia y observación sobre los objetivos investigados, manteniéndose un monitoreo permanente mediante recursos técnicos y personal encubierto perteneciente a ambas fuerzas.

También se observaba un posible robo por la misma banda en una entidad de Morón (Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación). Ministerio de Seguridad de la Nación

En ese contexto, los efectivos federales apostados en las inmediaciones del objetivo observaron ingresar, previo saltar el muro de una finca lindera emplazada detrás de la entidad bancaria, a un masculino encapuchado y utilizando guantes, registrándose instantes después la activación del sistema de alarma del banco.