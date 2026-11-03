La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó este martes que la visita del papa León XIV, que comenzará el domingo, tendrá un carácter pastoral y rechazó que pueda leerse en clave partidaria .

La funcionaria aseguró que el pontífice no llegará al país para opinar sobre la política local y pidió que no se hagan “interpretaciones direccionadas”. Sostuvo que tiene “una relación bien fluida con el Episcopado” y planteó: “La Iglesia va a hablar de los temas de la Iglesia”.

Pettovello anticipó una “visita pastoral” y sin mensajes políticos

Pettovello describió, en diálogo con Radio Mitre, su vínculo con la Iglesia argentina y con el Vaticano como “bueno y fluido”. En ese sentido, contó que dialoga con frecuencia con integrantes del Episcopado y con el arzobispo de Buenos Aires, y recordó la visita de la hermana Alessandra Smerilli, a quien definió como “su par en el Vaticano” por las áreas que abarca su dicasterio: pastoral, migración, salud y justicia.

Según la ministra, tanto en la Iglesia local como en la Santa Sede le transmitieron que no hay intención de dar un mensaje político. Explicó que el Papa hablará de los temas propios de la Iglesia, vinculados con lo pastoral, la protección de los vulnerables y la pobreza. Según Pettovello, interpretar la visita como un mensaje dirigido contra el Gobierno implica desconocer cómo funciona el Vaticano y la responsabilidad del Papa.

Qué dijo Sandra Pettovello sobre la visita del Papa.

También apuntó contra los sectores de la sociedad que, a su entender, buscan hacer política con una visita que calificó como pastoral y de alegría para todos los argentinos, católicos o no, por tratarse de un líder mundial que habla de paz.

“No hay quejas”: qué dicen los obispos sobre Capital Humano

Consultada sobre posibles cuestionamientos de los obispos a la administración nacional, Pettovello limitó su respuesta a su área y dijo que no le corresponde opinar sobre otras carteras. “Los obispos no están en desacuerdo con la labor que hace el Ministerio”, sostuvo.

Enfatizó que “siempre hay alguna cuestión para mejorar”, y que en cuanto a las áreas que están a su cargo, como salud, prestaciones sociales, discapacidad, entre otras, “no hay quejas”.

La ministra negó, además, que la Iglesia le haya pedido de forma puntual mayor atención a los sectores vulnerables. Para Pettovello, esa preocupación es una generalidad propia de la institución, que siempre buscará proteger a los más vulnerables. Aclaró que ella solo puede hablar en nombre del Gobierno.

Sobre las declaraciones de religiosos acerca de problemas económicos, planteó que muchas veces se interpretan mal. Puso como ejemplo a un obispo al que se le consulta sobre la morosidad al bajar de un avión: su respuesta, dijo, no es una queja dirigida al Ejecutivo, sino una reacción como miembro de la Iglesia. Y cuestionó que se insista en generar una enemistad que, según afirmó, no existe, dado que Capital Humano es el ministerio con más relación con la Iglesia.