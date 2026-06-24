Tirar sal en un inodoro puede funcionar como un truco de limpieza. (Fuente: archivo)

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El uso de la sal en el inodoro es una técnica doméstica que que gana seguidores por su bajo costo y eficacia como complemento de la limpieza habitual del baño. En efecto, muchas personas la recomiendan por su aporte simple al mantenimiento del sistema sanitario del hogar.

Con el uso diario del baño, es común que se acumulen olores desagradables, restos orgánicos y pequeñas obstrucciones que no siempre se eliminan solo con el tirado de la cadena. Y si bien los productos desinfectantes son efectivos, existen alternativas caseras que cumplen la misma función y, además, perfuman el ambiente.

A diferencia de otros métodos de limpieza intensiva, tirar sal en el baño no requiere grandes esfuerzos ni productos costosos y garantiza la higiene profunda de la superficie.

Para qué sirve tirar sal en el inodoro

La sal gruesa es conocida por sus propiedades abrasivas suaves y desinfectantes. Al colocarla en el inodoro, puede ayudar a:

Reducir olores persistentes en el desagüe.

Evitar la acumulación de residuos en las cañerías.

Complementar la limpieza regular sin dañar la porcelana.

Este método no reemplaza a los productos de limpieza tradicionales ni a un destapador en casos de obstrucciones severas, pero puede funcionar como una medida preventiva.

Cada cuánto tiempo se recomienda hacerlo

Quienes utilizan este truco suelen recomendar hacerlo una vez por semana o cada 10 días, siempre como complemento de la limpieza habitual. No es necesario repetirlo a diario, ya que un uso excesivo no aporta beneficios adicionales.

El procedimiento más común consiste en:

Colocar una taza de sal gruesa dentro del inodoro.

Dejarla actuar durante varias horas o toda la noche.

Tirar la cadena a la mañana siguiente.

Qué tener en cuenta antes de usar este truco

Aunque es una práctica sencilla, hay algunos puntos importantes:

No se recomienda en baños con cañerías antiguas o frágiles sin consultar antes a un profesional.

No debe mezclarse con otros productos químicos fuertes.

No sustituye una limpieza profunda ni el mantenimiento profesional.

Utilizada con moderación, la sal puede ser una aliada simple para el cuidado cotidiano del inodoro y la prevención de olores, siempre dentro de una rutina de limpieza responsable.