En Tiendas D1, el Jabón en Barra de Coco Bonaropa de 200 gramos se ha ganado un lugar entre los productos más buscados por los colombianos que prefieren lavar la ropa de forma tradicional, sin gastar de más. Su fórmula industrial está diseñada para brindar limpieza profunda, cuidado de las telas y una fragancia a coco que permanece en las prendas por mucho más tiempo.

Este jabón nacional, registrado ante el Invima con código NSOH07846-1900, está elaborado con una base sódica que ayuda a eliminar la suciedad y el mal olor, mientras sus emolientes y agentes protectores evitan que las telas se resequen o pierdan color. Por eso, muchas personas lo están usando como reemplazo del detergente y el suavizante, especialmente en prendas delicadas.

¿Cuál es el jabón D1 que hace que la ropa huela genial?

Con un precio de apenas $2.100, el Jabón Bonaropa de Coco se vende en presentaciones de 200 gramos (a $10,5 por gramo) y puede encontrarse en la mayoría de Tiendas D1 del país. Además de su bajo costo, destaca por su fragancia tropical, su capacidad de limpieza y su cuidado de la ropa blanca y de color.

El producto viene en formato de barra, lo que permite frotar directamente sobre la prenda húmeda para obtener mejores resultados. Su uso es ideal para quienes lavan a mano o quieren reforzar la limpieza de prendas difíciles, como uniformes, ropa interior o ropa de bebé.

¿Por qué los colombianos están prefiriendo el jabón D1 sobre los detergentes tradicionales?

Cada vez más consumidores en Colombia optan por volver a los métodos clásicos de lavado. En redes sociales, muchos destacan que este jabón deja la ropa "con un olor a limpio que dura días" y que no es necesario usar suavizante adicional.

A diferencia de algunos detergentes líquidos o en polvo, el Bonaropa no deja residuos ni apelmaza las fibras, por lo que las prendas se sienten más suaves y ligeras al secar. Además, al tener ingredientes como fragancia natural, emolientes y un agente antiredepositante, protege la ropa y la piel.

Cómo usar el jabón D1 para obtener el mejor resultado

Para aprovechar al máximo este producto, Tiendas D1 recomienda seguir estos pasos:

Humedezca la prenda. Aplique el jabón directamente sobre la tela. Refriegue suavemente. Enjuague con abundante agua y deje secar al aire libre.

El jabón no debe aplicarse sobre la piel ni usarse con lavadoras automáticas. Es de uso exclusivo para el lavado de ropa y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.