Desde finales del año anterior, Colsubsidio decidió implementar un desmonte gradual de su red de supermercados, lo que conllevó al cierre de más de 100 puntos de venta en diversas regiones del país, marcando así el ocaso de una marca ampliamente reconocida en el comercio cotidiano de numerosos hogares. La decisión fue resultado de una estrategia orientada a adaptarse a un mercado cada vez más competitivo, donde los formatos económicos y las nuevas exigencias logísticas están adquiriendo mayor relevancia. Por esta razón, la entidad optó por redirigir sus recursos hacia servicios que generen un impacto social más significativo, priorizando áreas fundamentales dentro de su misión. Para numerosos hogares, estos establecimientos representaban un espacio habitual de compra, por lo que su salida generó cambios visibles en la rutina diaria de muchas familias. Según la organización, la decisión se sustentó en un análisis profundo sobre la transformación reciente del comercio minorista en el país. En pocos años, nuevas cadenas con modelos más eficientes y precios más competitivos lograron abrirse paso, alterando la dinámica del mercado y presionando a los actores tradicionales a replantear sus estrategias. El inmueble que albergaba el supermercado, el cual también incluye las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, permanecerá bajo la administración de la entidad, que conserva allí diversas actividades institucionales. Uno de los locales más reconocidos se encontraba frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio. Aunque dicho punto ha cesado sus operaciones, la droguería Colsubsidio continuará prestando servicio en una nueva localización, precisamente en la intersección de la calle 26 con la carrera 24. Colsubsidio transformará el espacio en un nuevo centro de bienestar denominado Bloc, un complejo multifuncional que incluirá áreas deportivas, zonas infantiles, espacios de coworking y servicios recreativos diarios. Este será el séptimo Bloc en Bogotá y sus alrededores, sumando a los ya existentes en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados tendrán acceso a las instalaciones mediante: A pesar de que los supermercados ya no son parte de la operación, Colsubsidio seguirá brindando: