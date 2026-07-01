Por qué recomiendan mezclar café usado con bicarbonato y para qué sirve.

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La combinación de restos de café con bicarbonato de sodio ha emergido como uno de esos remedios que, sin promesas exageradas, logran asombrar por su funcionalidad. En un entorno donde un número creciente de individuos busca disminuir costos y evitar productos químicos nocivos, esta mezcla se presenta como una opción sencilla y efectiva.

Lejos de ser una tendencia efímera, el crecimiento del interés por esta mezcla radica en un aspecto concreto: permite dar un nuevo uso a un desecho cotidiano, transformándolo en un recurso valioso para diversas actividades domésticas.

Cómo un residuo se convierte en una solución

El café que queda tras su preparación no pierde todas sus propiedades. Su textura granulada y su capacidad para absorber olores lo transforman en un recurso inesperado dentro del hogar.

Entre sus aplicaciones más frecuentes se encuentran usos tanto para el hogar como para el cuidado personal:

Neutralizar olores en en espacios cerrados tales como la heladera, el tacho de basura o incluso calzado.

Limpiar superficies con suciedad adherida, utilizando su efecto abrasivo suave.

Exfoliar la piel de forma casera, contribuyendo a la eliminación de impurezas.

Ahuyentar insectos en patios o balcones, aunque los resultados pueden variar.

Al adicionar bicarbonato, reconocido por su poder neutralizador, se amplifica su eficacia en diversos usos, resultando en una mezcla versátil que se adapta a distintas necesidades.

Mezclar café usado con bicarbonato | Para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Por qué esta mezcla se volvió viral

El atractivo principal de esta combinación radica en su doble beneficio: por una parte, disminuye el desperdicio mediante la reutilización del café; por otra, previene el uso de productos industriales que podrían resultar más costosos o contaminantes.

Asimismo, su preparación no implica conocimientos especiales ni la utilización de ingredientes difíciles de obtener, lo que la convierte en una opción accesible para cualquier hogar y sencilla de incorporar en la rutina diaria.

Cómo prepararla fácil y rápido

Para preparar esta mezcla, es suficiente con permitir que el café usado se seque y then combinarlo con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio, logrando una textura homogénea.

Este compuesto puede ser utilizado directamente en estado seco o, alternativamente, se puede añadir un poco de agua hasta obtener una pasta más densa, dependiendo del uso que se pretenda.

Lo que debes saber antes de usarla

Es recomendable probar primero en una zona poco visible para evitar posibles manchas o daños, especialmente en materiales sensibles.

Aunque se trata de un preparado seguro en la mayoría de los casos, conviene tener ciertas precauciones para evitar inconvenientes en superficies delicadas.