Además de mantener una rutina de limpieza frecuente, existen otros trucos para disminuir los olores no tan agradables.

El baño es uno de los lugares más húmedos del hogar y por lo tanto, uno de los ambientes que más cuesta mantener limpio y con buen aroma. Además de mantener una rutina de limpieza frecuente, existen otros trucos para disminuir los olores no tan agradables.

La cáscara de naranja es usada en varios métodos de este tipo por los aceites esenciales que libera y la intensidad y durabilidad que la caracterizan. En este sentido, tirar esto en el inodoro periódicamente ayuda a neutralizar olores y mejorar la frescura del ambiente.

La cáscara de naranja es usada en varios métodos de este tipo por los aceites esenciales que libera y la intensidad y durabilidad que la caracterizan Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Para qué sirve tirar cáscaras de naranja en el inodoro?

La piel de la naranja tiene determinadas sustancias naturales como el limoneno, que es el responsable del olor cítrico que lo caracteriza. Cuando se mojan, las cáscaras liberan estas sustancias y se desprende un aroma que neutraliza a los demás de forma temporal.

Es una solución económica y sencilla que además, aprovecha los residuos orgánicos que de otra manera terminarían en la basura.

Para hacerlo correctamente, se deben cortar las cáscaras en pequeños trozos y dejarlos de 20 a 30 minutos en el inodoro, para después retirarlos. Esto último es muy importante para asegurar un óptimo funcionamiento.

¿Cada cuánto tirar cáscaras de naranja en el inodoro?

Se recomienda realizarlo una vez por semana para poder mantener el aroma fresco y agradable entre las limpiezas profundas que se realizan en este ambiente.

Cuidados a la hora de tirar cáscaras de naranja en el inodoro

Es muy importante no descartar las cáscaras en el desagüe ya que esto puede causar que se tapen las cañerías, particularmente si se hace de forma recurrente. Lo más recomendado es guardarlas en un recipiente y llevarlas a algún compostaje.