Respetar las señales de tránsito no solo evitan multas, sino que son claves para garantizar la seguridad de todos los conductores. El cartel que muestra una flecha hacia la derecha con un punto rojo suele generar muchas dudas por ser poco común, pero es sumamente importante para garantizar el orden en las autopistas.

Qué significa esta señal de tránsito

Las señales más comunes suelen indicar límites de velocidad, prohibiciones o advertencias. Sin embargo, esta cumple la función de indicar un recorrido alternativo oficial.

Al mostrarse cerca de la calzada, señala que existe un desvío previamente establecido por las autoridades para evitar una zona con problemas de circulación. Ya sea por obras o algún desperfecto, se busca ordenar el tránsito hacia ciertas zonas hasta regresar a la principal.

El círculo rojo funciona como una referencia visual, lo que significa que debe seguirse durante todo el trayecto alternativo.

Principales beneficios de esta seña de tránsito

El objetivo principal es mantener la circulación y evitar los embotellamientos por problemas en la calzada. Además, se busca: