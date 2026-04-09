Millones de argentinos consumen café diariamente, sin embargo, pocos son conscientes de que añadir media cucharadita de canela convierte esa bebida en una opción significativamente más beneficiosa para la salud. La combinación de café y canela proporciona una mezcla de compuestos antioxidantes y sustancias activas que pueden ejercer efectos positivos sobre la salud metabólica, cardiovascular y digestiva. La canela no se limita a ser una especia aromática. Contiene un compuesto denominado cinamaldehído, el cual es responsable de la mayoría de sus propiedades terapéuticas. Su inclusión en la dieta puede contribuir a regular los niveles de glucosa en sangre y reducir el colesterol LDL, lo que la convierte en un complemento valioso en la prevención de la diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Existen tres áreas en las que la evidencia científica respalda su uso: La cantidad es fundamental ya que no debe ser excesiva ni insuficiente. En este sentido, la mayoría de los especialistas recomiendan incorporar una pequeña cucharadita, aproximadamente 2 gramos, de canela en polvo a la taza. Esta dosis resulta segura y adecuada para aprovechar los beneficios de la canela sin sobrepasar la cantidad sugerida y que no afecte las propiedades del café. En lo que respecta al momento óptimo, el instante más propicio para consumir café no es inmediatamente al levantarse, sino al menos 30 o 45 minutos después, para lograr el efecto deseado y disminuir los niveles de estrés. El consumo de café con canela tras las comidas podría atenuar los efectos de picos glucémicos, favoreciendo un mejor control metabólico