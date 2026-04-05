Cada vez más personas optan por soluciones caseras para cuidar su salud y mejorar su bienestar diario. En un contexto donde crece el interés por los remedios tradicionales, las infusiones y las mezclas hechas en casa vuelven a ocupar un lugar central. Dentro de este universo, destaca una preparación que combina café y limón, una mezcla que se popularizó en distintas culturas y que hoy vuelve a llamar la atención por ayudar a reducir los radicales libres y activar la mente por su efecto estimulante. La combinación de café con limón se apoya en las propiedades que se le atribuyen a cada ingrediente por separado. Entre los principales efectos que se le adjudican, se destacan: Esta preparación tiene un origen cultural que se disputa entre varios países. En Italia se la conoce como espresso romano, caffè al limone o caffè canarino, y es especialmente popular en zonas como Nápoles, la costa Amalfitana y Capri. En su versión más clásica, consiste en un shot de café expreso al que se le agrega una rodaja de limón o unas gotas de su jugo, con la posibilidad de sumar azúcar para equilibrar la acidez. Con el tiempo, la receta fue adaptándose y hoy existen variantes frías, con leche o incluso con pequeños agregados aromáticos. Una de las formas más sencillas de consumir esta mezcla es a través de una infusión casera. Existen varias variantes, pero la más común consiste en: