Esta iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) forma parte de la Primera Estrategia Nacional de Situación de Calle y se implementó en uno de los centros que están abiertos 24 horas con los que cuenta el ministerio.

En ese lugar, el Mides instaló estos 24 módulos individuales, cada uno con un espacio privado donde las personas pueden dormir, guardar sus pertenencias e incluso permanecer junto a sus mascotas.

Los refugios habituales del Mides o los que se abren de manera especial durante el invierno suelen tener varias camas en distintas habitaciones, o incluso todas juntas en un galpón o gimnasio.

En estos módulos las personas tienen cama, ropa de cama, un espacio para dejar sus pertenencias y lugar para ir con sus mascotas.

El director de Protección Social del Mides, Daniel Gerhard, explicó que estos módulos tienen cinco metros cuadrados, son metálicos y están dentro de un refugio 24 horas.

“Un espacio más personal”

Se trata de “un espacio más personal y más íntimo”, explicó Gerhard, quien destacó la implementación de estos módulos como un paso hacia “la diversificación del sistema de protección social”.

“El objetivo es ampliar las respuestas y mejorar la calidad de cada dispositivo según perfiles, trayectorias y necesidades”, señaló Gerhard.

“Como la calle no es un lugar para vivir, intentamos construir respuestas adecuadas a cada circunstancia, para todos los perfiles, para que las personas ingresen voluntariamente y desde allí construir rutas de salida”, aseguró.

La idea del Mides es instalar más módulos como estos en otros refugios y centros de acogida para personas sin hogar, que viven en la calle.