El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó que la Rendición de Cuentas -que el gobierno debe enviar al Parlamento antes de fines de este mes- para reasignar recursos presupuestales en el año 2027, no será de “gasto cero”.

“Nosotros no dijimos que es una Rendición gasto cero, dijimos que es una Rendición que no tiene impacto fiscal, que es bien distinto”, sostuvo Arim en rueda de prensa al ser consultado sobre el reclamo, entre otros, de los sindicatos de la educación pública para que haya aumento de presupuesto el año próximo.

Arim explicó que “gasto cero implicaría que no hay rubros que tuvieran incrementos, y acá va a haber incrementos relevantes en estas tres áreas, infancia, seguridad y situación de calle”.

El jerarca señaló que el compromiso que asumió el gobierno, por orden directa del presidente Yamandú Orsi, fue avanzar en el camino de fortalecer esas tres áreas consideradas prioritarias para esta Rendición de Cuentas.

A esto, dijo Arim, “se agregan las prioridades que ya establecimos y financiamos en la Ley de Presupuesto quinquenal, porque el incremento del año 2027 no es solo en la Rendición de Cuentas, ya hay incrementos con respecto al 2026 establecidos y comprometidos en la ley de Presupuesto quinquenal”.

En ese sentido, el director de la OPP aseguró que esta Rendición de Cuentas será “audaz” porque aumentará recursos en las áreas prioritarias, sin afectar el resultado fiscal comprometido.