A menos de 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un pequeño pueblo bonaerense que multiplica su población durante los fines de semana.

Se trata de Uribelarrea, una localidad del partido de Cañuelas que combina calles de tierra, construcciones históricas, restaurantes de campo y una marcada tradición gastronómica.

Con una población estimada en 1.600 habitantes, el pueblo puede llegar a recibir cerca de 4.000 turistas durante un solo fin de semana, según diferentes estudios sobre su actividad turística.

La diferencia entre residentes y turistas permite dimensionar el fenómeno de una localidad que se convirtió en una de las escapadas rurales más conocidas de la provincia de Buenos Aires.

Un pueblo de campo que se transformó en una escapada clásica cerca de Buenos Aires

Uribelarrea se encuentra en el partido de Cañuelas, sobre la Ruta Nacional 205, a unos 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar desde CABA, el recorrido habitual es por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego por la Ruta 205.

La localidad nació vinculada a la actividad agropecuaria y conserva parte de esa identidad en su arquitectura, sus calles y sus antiguas construcciones. Con el paso de los años, ese perfil rural comenzó a convertirse en uno de sus principales atractivos turísticos.

En 2009, Uribelarrea fue incorporada al programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires, un reconocimiento que acompañó el crecimiento de las actividades destinadas a quienes llegan durante los fines de semana.

Actualmente, el movimiento cambia por completo entre los días de semana y los sábados y domingos. Restaurantes, parrillas, almacenes, ferias y emprendimientos gastronómicos reciben visitantes que buscan pasar el día fuera de la ciudad sin realizar un viaje demasiado largo.

Uribelarrea, el pueblo gastronómico de Buenos Aires que recibe miles de turistas cada fin de semana y ofrece restaurantes de campo, calles de tierra y construcciones históricas.

Parrillas, bodegones y comida de campo: por qué todos quieren conocerlo

La gastronomía es uno de los principales motivos por los que Uribelarrea se convirtió en una escapada tan popular.

La oferta incluye asado, carnes, pastas caseras, empanadas, picadas, fiambres y diferentes platos de cocina tradicional, además de cervezas artesanales y productos regionales. Hay propuestas de restaurantes de campo, parrillas y bodegones, con alternativas para distintos presupuestos.

Entre los establecimientos que aparecen entre las propuestas gastronómicas de la localidad se encuentran restaurantes y parrillas como La Uribeña, El Palenque, Pueblo Escondido y 1814, aunque la oferta puede variar con el tiempo.

Más allá del lugar elegido para comer, una de las particularidades de la escapada es que el almuerzo suele formar parte de una jornada completa: los visitantes llegan durante la mañana, recorren el pueblo, comen y aprovechan la tarde antes de regresar a Buenos Aires.

Calles de tierra, una estación histórica y lugares para recorrer después de comer

El atractivo de Uribelarrea no termina en sus restaurantes. Una vez terminado el almuerzo, el pueblo invita a caminar por sus calles de tierra y sectores de arquitectura tradicional, con casas antiguas y construcciones que conservan parte de su aspecto original.

Uno de los puntos destacados es la antigua estación ferroviaria, inaugurada en 1892, que forma parte de la historia de la localidad. También pueden encontrarse almacenes, ferias y emprendimientos de productores y artesanos, especialmente durante los fines de semana.