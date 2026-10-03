Puerto Nariño está ubicado en el departamento de Amazonas y solo se puede llegar navegando desde Leticia.

El colorido pueblo de Usiacurí fue elegido para competir en Best Tourism Villages y ser uno de los mejores destinos rurales del mundo

Colombia tiene destinos muy diferentes para quienes buscan alejarse del movimiento de las grandes ciudades y pasar unos días rodeados de naturaleza. Uno de ellos se encuentra en pleno Amazonas y tiene una particularidad: por sus calles no circulan automóviles.

Se trata de Puerto Nariño, un pequeño pueblo del departamento de Amazonas que Colombia Travel describe como “tranquilo, colorido y rodeado por la selva”. El destino se encuentra a unos 80 kilómetros río arriba y llegar hasta allí también forma parte de la experiencia.

No hay una carretera para completar el último tramo del viaje . Según la información turística oficial, la única forma de llegar a Puerto Nariño es navegando desde Leticia, en embarcaciones que realizan paradas en otras comunidades de la zona.

¿Dónde queda Puerto Nariño y qué tiene de especial?

Puerto Nariño está ubicado en el departamento de Amazonas, en medio de uno de los entornos naturales más particulares del país. Colombia Travel destaca que el pueblo se encuentra rodeado de selva y que allí no hay vehículos ni grandes edificios.

Otra de sus características es su diversidad cultural. En el lugar conviven comunidades de los pueblos ticuna, cocama y yagua, por lo que una visita también permite acercarse a diferentes culturas amazónicas.

Las casas de madera y sus fachadas de colores también forman parte del paisaje del municipio. Otro sitio para conocer es el mirador Naipata, que tiene 18 metros de altura y permite observar desde arriba el pueblo, la selva y distintos cursos de agua de la zona.

En Puerto Nariño conviven comunidades de los pueblos ticuna, cocama y yagua. puertonarinoamazonas.com

¿Qué se puede hacer en Puerto Nariño?

Uno de los principales atractivos cercanos es el lago Tarapoto, ubicado a corta distancia en bote desde Puerto Nariño. Allí es posible recorrer sus aguas en canoa y observar distintas especies de animales.

Uno de los grandes protagonistas de este lugar es el delfín rosado, que puede observarse en las aguas de Tarapoto. También hay senderos que permiten recorrer los alrededores y conocer parte de la variedad de aves de la región.

Desde Puerto Nariño también se pueden realizar recorridos por la selva y visitar comunidades cercanas. Todo esto convierte al pueblo en una alternativa para quienes buscan un viaje más conectado con la naturaleza y la cultura amazónica.

¿Cómo llegar a Puerto Nariño?

Para visitar el pueblo, primero hay que llegar a Leticia, que cuenta con vuelos regulares desde Bogotá. Desde allí, el recorrido continúa por agua.

Colombia Travel señala que Puerto Nariño solo es accesible río arriba desde Leticia, mediante botes que hacen diferentes paradas durante el trayecto. Esta característica, sumada a la ausencia de automóviles dentro del pueblo, marca una gran diferencia con otros destinos turísticos del país.

Para quienes estén pensando en viajar, el portal oficial también advierte que la conexión a internet puede ser lenta, que en el pueblo no hay bancos y que son pocos los establecimientos que aceptan tarjetas de crédito. Por eso, recomienda llevar el dinero necesario para la estadía.