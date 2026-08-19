El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio brusco en el tiempo para este miércoles 19 de agosto. El pronóstico señala el ingreso de intensas lluvias a las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa que llegarán acompañadas de ráfagas de viento.

Los informes oficiales detallan una abundante caída de agua de hasta 39 milímetros en pocas horas con actividad eléctrica.

Tormentas en Corrientes, Chaco y Formosa: cómo estará el clima el 19 de agosto

El pronóstico del SMN anticipa intensas lluvias en el noreste argentino durante gran parte del miércoles. En Corrientes se espera una jornada marcada por precipitaciones de hasta 39 milímetros y una temperatura oscilante entre los 14° y 11°.

El caso de Chaco es similar, con un acumulado esperado de 35 milímetros y mínimas de 11°. Se espera intensa actividad eléctrica y vientos, por lo que el organismo recomendó no realizar actividades al aire libre y mantenerse alejado de árboles y postes.

Formosa afrontará una jornada marcada por precipitaciones concentradas hacia el final de la jornada. Acumularán cerca de 31 milímetros con cielo nublado y temperaturas de entre 16° y 12°.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El pronóstico del clima para la Ciudad anticipa el regreso del sol tras varias semanas de cielos nublados y lluvias. El miércoles marcará una máxima de 15° con el sol a pleno, mientras que el jueves las condiciones mejorarán hasta los 17°.

El viernes amanecerá fresco con mínimas de 7° y máximas de 12° con cielo despejado. El fin de semana mantendrá un escenario similar con mañanas frescas de 4° y tarde soleadas.