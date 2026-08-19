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Frente al reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, anunciaron nuevas medidas de fuerza que se llevarán adelante del martes 18 de agosto y se extenderá hasta el sábado 22.
La CONADU, que nuclea los gremios de distintas universidades nacionales, anunció el paro universitario de una semana que afectará a diferentes establecimientos educativos del país.
La protesta reclama al Gobierno la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para los trabajadores del sector.
Paro universitario de una semana: cuándo no habrá clases
Se llevará un paro universitario de cuatro días, por lo que no se dictarán clases en ninguno de los establecimientos.
La medida tendrá impacto en el dictado de clases en las universidades nacionales de todo el país, aunque el nivel de adhesión dependerá de cada institución y cátedra. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la convocatoria fue respaldada por la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
La nueva medida de fuerza se inicia este martes 18 de agosto y continuará hasta el sábado 22, por lo que durante toda la semana habrá suspensión de clases en distintas universidades nacionales.
El reclamo de los docentes universitarios que vuelve a paralizar las clases
El principal reclamo de los gremios es que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, y garantice los fondos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.
A esto se suma el pedido de una recomposición de los salarios docentes y no docentes, además de una actualización de las partidas destinadas a los hospitales universitarios y las becas estudiantiles.
Desde AGD-UBA sostuvieron que la liquidación salarial de julio volvió a evidenciar, según su interpretación, el incumplimiento de la normativa. Los gremios calculan que todavía queda pendiente una recomposición del 31,2%, además del pago retroactivo acumulado desde la entrada en vigencia de la ley.