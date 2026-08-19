Frente al reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, anunciaron nuevas medidas de fuerza que se llevarán adelante del martes 18 de agosto y se extenderá hasta el sábado 22.

La CONADU, que nuclea los gremios de distintas universidades nacionales, anunció el paro universitario de una semana que afectará a diferentes establecimientos educativos del país.

La protesta reclama al Gobierno la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para los trabajadores del sector.

Paro universitario de una semana: cuándo no habrá clases

Se llevará un paro universitario de cuatro días, por lo que no se dictarán clases en ninguno de los establecimientos.

Paro nacional confirmado | Docentes anunciaron una nueva medida de fuerza y toda esta semana no habrá clases (foto: archivo). Shutterstock / Composición Canva

La medida tendrá impacto en el dictado de clases en las universidades nacionales de todo el país, aunque el nivel de adhesión dependerá de cada institución y cátedra. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la convocatoria fue respaldada por la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

La nueva medida de fuerza se inicia este martes 18 de agosto y continuará hasta el sábado 22, por lo que durante toda la semana habrá suspensión de clases en distintas universidades nacionales.

El reclamo de los docentes universitarios que vuelve a paralizar las clases

El principal reclamo de los gremios es que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, y garantice los fondos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

A esto se suma el pedido de una recomposición de los salarios docentes y no docentes, además de una actualización de las partidas destinadas a los hospitales universitarios y las becas estudiantiles.

Desde AGD-UBA sostuvieron que la liquidación salarial de julio volvió a evidenciar, según su interpretación, el incumplimiento de la normativa. Los gremios calculan que todavía queda pendiente una recomposición del 31,2%, además del pago retroactivo acumulado desde la entrada en vigencia de la ley.