En el contexto de las tensiones geopolíticas actuales, se incrementa la preocupación por una posible Tercera Guerra Mundial. En caso de que esto suceda, hay tres naciones que se consideran las más seguras. Esto fue confirmado por el Índice de Paz Global 2025, desarrollado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Este índice evalúa la posición relativa de la paz en naciones y regiones mediante 23 indicadores cualitativos y cuantitativos. De este modo, se analizan tres aspectos: conflictos en curso, seguridad y protección social, así como militarización, calculando una puntuación donde los países más pacíficos obtienen puntajes más bajos. Durante la última década, el IPG indicó una tendencia al aumento de la violencia mundial y la disminución de la paz. Más allá de esta preocupación, existen tres naciones que destacan por su estabilidad excepcional, bajos niveles de militarización y ausencia de conflictos armados. Islandia se posiciona por 18º año consecutivo como el país más pacífico del planeta, con un puntaje GPI de 1,095, donde valores más bajos indican mayor seguridad. Ubicada en el Atlántico Norte, esta nación islandesa no posee un ejército permanente, lo que la aísla de participar en conflictos bélicos internacionales. Sus fortalezas incluyen: En el segundo puesto del ranking de países más seguros, Irlanda destaca con un puntaje de 1,26 en el GPI 2025. Esta isla europea permaneció alejada de conflictos bélicos significativos desde su independencia, optando por la neutralidad militar y un enfoque en el desarrollo humano. Razones clave que posicionan a Irlanda como un bastión ante una posible Tercera Guerra Mundial: Completando el podio, Nueva Zelanda ocupa el tercer lugar con un puntaje de 1,282, evidenciando una mejora del 3,1% en paz durante el último año. Este archipiélago oceánico representa un modelo de seguridad, gracias a su aislamiento geográfico y políticas inclusivas. Las siguientes son las razones que lo destacan en un contexto de conflicto mundial: En un contexto de creciente inestabilidad, el informe también menciona a Nueva Zelanda como otro de los países más seguros del mundo. Con un puntaje de 1,2 en el GPI 2025, esta nación destaca por su compromiso con la paz y su enfoque en la sostenibilidad. Su política exterior se basa en la diplomacia y la cooperación internacional, lo que la convierte en un refugio atractivo en tiempos de crisis. A medida que las tensiones globales aumentan, la importancia de estos países seguros se vuelve más evidente. La capacidad de Irlanda, Islandia y Nueva Zelanda para mantener la paz y la estabilidad ofrece un rayo de esperanza en un mundo cada vez más incierto, donde la búsqueda de seguridad se convierte en una prioridad para muchos ciudadanos.