¿Se viene la Tercera Guerra Mundial? Estados Unidos tomó una decisión militar clave y tendrá el mejor ejército del mundo Fuente: Shutterstock

El escenario global volvió a encender alarmas tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en medio de crecientes tensiones internacionales, confirmó que busca elevar el presupuesto militar a un récord histórico para 2027.

A través de un anuncio, Donald Trump reveló que pretende aumentar el gasto en defensa un 50%, pasando de 1 billón a 1,5 billones de dólares, convirtiéndose en una cifra récord. Según argumentó, el financiamiento podría provenir de los ingresos obtenidos por los aranceles aplicados a otros países.

El plan de Donald Trump para el “Ejército Soñado”

A través de su red Truth Social, Donald Trump aseguró que el nuevo nivel de gasto permitiría construir el llamado “Ejército Soñado” y reforzar la seguridad nacional. Para el mandatario, la situación global exige un fortalecimiento inmediato de las capacidades militares estadounidenses.

El anuncio se dio tras una serie de negociaciones con senadores, secretarios y representantes políticos que buscaban definir el presupuesto para los próximos años. No obstante, y si bien se trata de una propuesta presidencial, el monto aún requiere aprobación del Congreso.

En la actualidad, el financiamiento total de defensa para el año fiscal 2026 se ubica en torno a los 900 mil millones de dólares bajo la legislación ya vigente. Las proyecciones oficiales indican que ese número podría superar levemente el billón, muy por debajo de la cifra que plantea Trump para el ejercicio siguiente.

Estados Unidos rumbo a tener el mayor presupuesto militar del mundo

Estados Unidos ya lidera el gasto militar mundial con una amplia diferencia respecto a otras potencias. Si el incremento se concreta, la brecha sería aún mayor frente a China, cuyo presupuesto anual ronda entre 230 mil y 250 mil millones de dólares.

En caso de concretarse, el volumen estadounidense sería hasta seis veces superior, lo que consolidaría un poderío militar sin equivalencias.

Además, este escenario se suma al compromiso asumido por miembros de la OTAN de elevar su gasto en defensa hasta el 5 por ciento del PBI para 2035, una meta impulsada por el propio Trump durante su gestión.

Cómo podría impactar la decisión de Estados Unidos a nivel global

El aumento del gasto militar estadounidense reavivó las especulaciones sobre un posible choque de grandes potencias. Algunos expertos advierten que los anuncios buscan disuasión y no necesariamente anticipan una guerra.

No obstante, diferentes expertos aseguran que la competencia estratégica entre Estados Unidos, China y Rusia atraviesa su momento más tenso desde la Guerra Fría.