Tercera Guerra Mundial: los únicos tres países que son más seguros si se desata el conflicto. Foto: Freepik

En medio de las tensiones geopolíticas que se viven en el mundo, crece el temor por una posible Tercera Guerra Mundial. Si esto llegara a ocurrir, existen tres países que serían los más seguros.

Así lo confirmó el Índice de Paz Global 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Justamente, miden la posición relativa de la paz de las naciones y regiones con 23 indicadores cualitativos y cuantitativos agrupados

De esta manera, se miden tres características: conflictos en curso, seguridad y protección social, y militarización, calculando una puntuación donde los países más pacíficos tienen puntajes más bajos.

Estos son los países más seguros del mundo si explota la Tercera Guerra Mundial

Durante la última década, el IPG arrojó que hubo una tendencia al aumento de la violencia mundial y la disminución de la paz en la última década.

Más allá de esta preocupación, existen tres naciones que resaltan por su estabilidad excepcional, bajos niveles de militarización y ausencia de conflictos armados .

Islandia

Islandia se corona por 18º año consecutivo como el país más pacífico del planeta, con un puntaje GPI de 1,095 (donde valores más bajos indican mayor seguridad).

Ubicada en el Atlántico Norte, esta nación islandesa no cuenta con un ejército de pie, lo que la aísla de involucrarse en guerras internacionales. Sus fortalezas incluyen:

Bajos índices de criminalidad : tasas de delitos violentos casi nulas, gracias a un fuerte sistema de bienestar social.

Gobierno efectivo : baja corrupción, prensa libre y justicia imparcial, que promueven la confianza social.

Resiliencia en conflictos globales: en un escenario de Tercera Guerra Mundial, su posición geográfica remota y neutralidad la convierten en un refugio ideal, lejos de zonas de tensión como Europa del Este o el Indo-Pacífico.

El GPI 2025 destaca que, pese al deterioro global de la paz (con 59 conflictos activos, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial), Islandia mantiene su “Paz Positiva” intacta.

Irlanda

En el segundo puesto del ranking de países más seguros, Irlanda brilla con un puntaje de 1,26 en el GPI 2025. Esta isla europea se mantuvo alejado de guerras mayores desde su independencia, apostando por la neutralidad militar y un enfoque en el desarrollo humano.

Razones clave por las que Irlanda es un bastión ante una Tercera Guerra Mundial:

Ejército neutral y bajo gasto militar : solo el 0,3% del PIB en defensa, por debajo del promedio global, minimizando riesgos de escalada.

Alta calidad de vida : bajo costo económico de la violencia y fuerte énfasis en educación, salud y empleo.

Posición estratégica: aunque en Europa, su neutralidad (similar a Suiza) y ausencia de alianzas agresivas la protegen de represalias directas.

El informe advierte que las guerras duran más hoy (con solo el 4% resueltas por acuerdos de paz), pero Irlanda se mantiene en el top 10 desde los inicios del GPI, demostrando resiliencia.

Nueva Zelanda

Completando el podio, Nueva Zelanda ocupa el tercer lugar con un puntaje de 1,282, mostrando una mejora del 3,1% en paz el último año.

Este archipiélago oceánico es un ejemplo de seguridad gracias a su aislamiento geográfico y políticas inclusivas. Estas son las razones por las que destaca en un contexto de conflicto mundial:

Seguridad casi perfecta : bajos niveles de conflicto interno y crimen, con fuerte capital social y justicia equitativa.

Inversión en bienestar : Excelentes sistemas de salud, educación y empleo, que amortiguan impactos económicos de la violencia global (estimada en $16.5 billones en 2021).

Lejanía de epicentros bélicos: a miles de kilómetros de Asia o Europa, reduce drásticamente el riesgo de ataques directos, ideal para un escenario de Tercera Guerra Mundial.

A pesar del leve aumento en gasto militar, Nueva Zelanda prioriza la desmilitarización, alineándose con los pilares del GPI.