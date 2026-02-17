Ante el aumento de conflictos geopolíticos, la Tercera Guerra Mundial se convierte en un tema latente que causa preocupación. En este contexto, desde El Cronista le consultamos a la Inteligencia Artificial qué ciudades serían las primeras en caer si se llega a producir un escenarios de una guerra global. En medio de las distintas guerras, como el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania desde 2022, Israel contra Hamás que inició en octubre de 2023, la tensión entre Estados Unidos y China por Taiwán y el riesgo entre las Coreas por el desarrollo de armas nucleares; no es descabellado imaginar que alguno de esos conflictos pueda escalar y producir un problema mundial. La Inteligencia Artificial reveló que en una posible Tercera Guerra Mundial los principales focos estarían en Washington D. C., Nueva York, Londres, París, Moscú, Pekín, Seúl y Tel Aviv. Estas ciudades son de gran importancia estratégica, peso simbólico y relevancia en el poder económico, político y militar. Washington D. C., Estados Unidos Es la capital política y militar de Estados Unidos, una de las principales potencias del mundo. La ciudad alberga la Casa Blanca, el Pentágono y múltiples organismos clave del gobierno federal. Un ataque a Washington desorganizaría el mando central de Estados Unidos y generaría un impacto psicológico global. Nueva York, Estados Unidos Es una de las ciudades más pobladas del mundo y el centro financiero global: tiene las sedes centrales de los bancos más importantes, la Bolsa de Wall Street y la sede de la ONU. Su destrucción podría significar un fuerte golpe económico y generaría un impacto psicológico global. Londres, Reino Unido Es un aliado histórico de Estados Unidos y miembro de la OTAN. Si esta ciudad cae, la estructura de mando en Europa se debilitaría, así como su significado histórico como potencia financiera y colonial. Moscú, Rusia La ciudad moscovita es el centro del poder militar y político ruso, siendo un objetivo principal ante un ataque de occidente. También sería uno de los primeros en lanzar ofensivas. Aquí se encuentra el Gran Palacio del Kremlin, junto con centros de mando estratégico y arsenales nucleares. Pekín, China Al igual que Moscú, es un punto importante de oriente al ser una potencia con peso económico, político y militar. El centro del gobierno del Partido Comunista Chino está aquí y sería un objetivo primordial para occidente para debilitar su poder. Seúl, Corea del Sur Su alianza con Estados Unidos y su cercanía con Corea del Norte la deja expuesta si el conflicto estalla con potencias de Asia Oriental. Solo su ubicación la coloca primera en la lista de las más vulnerables. Tel Aviv, Israel Aunque Jerusalén es la capital de Israel, esta ciudad es el centro económico y tecnológico del país, con varias sedes del gobierno. Al estar en Medio Oriente, es epicentro de tensiones internacionales y el conflicto con Irán es prueba de ello.