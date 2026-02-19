La Fuerza Aérea de la India recibirá un lote de nuevos aviones de combate de última generación pertenecientes a la serie Rafale, fabricados por la compañía francesa Dassault Aviation. Según informó el Consejo de Adquisiciones de Defensa del Gobierno de Nueva Delhi, se incorporarán 114 naves de ataque mediante una inversión valuada en 30.314 millones de euros. Por su parte, la inversión está catalogada como la más alta en toda la historia del Ministerio de Defensa de la India y tiene como objetivo central incrementar el poder militar del país. El reciente acuerdo entre París y Nueva Dheli se enmarca dentro del programa denominado como Multi Role Fighter Aircraft, el cual tiene como fin incrementar la producción nacional de los aviones de combate. En este sentido, solamente 18 de las 114 unidades serán fabricadas en Francia, de modo tal que las 96 restantes se harán en el polo aeronáutico Hyderabad, de India. Asimismo, se estima que las primeras unidades saldrán de las plantas y podrán estar operativas a partir del año 2028. De esta manera, India dejará de ser un país comprador de instrumentos militares de alta complejidad para convertirse en fabricante. Los 114 aviones de la serie Rafale que recibirá y fabricará el ejército de India en cooperación con Francia, son de tipo caza y utilizados íntegramente para misiones de combate. Entre las principales prestaciones militares que tienen estas aeronaves se encuentran las siguientes características.