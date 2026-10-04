La estancia La Trinidad es uno de los establecimientos ganaderos más poblados de la región.

La estancia La Trinidad, ubicada en la provincia de Córdoba, protagonizó una profunda transformación ambiental al pasar de ser uno de los establecimientos ganaderos más poblados de la región a integrar una reserva natural protegida.

Desde 1996, las tierras de este antiguo predio forman parte del Parque Nacional Quebrada del Condorito, un espacio de 37.344 hectáreas destinado a la conservación de la flora, el suelo y la fauna autóctona de las Sierras Grandes.

Del esplendor ganadero de los años 70 a las huellas históricas en las sierras

Durante la década de 1970, La Trinidad alcanzó su punto máximo de explotación productiva al albergar un plantel de 12.000 ovejas y 4.000 vacas en hectáreas que formaban parte de un circuito de grandes establecimientos de la Pampa de Achala.

Esta actividad extensiva se desarrollaba en la zona desde la década de 1930, momento en que varias estancias de la zona contaban con majadas superiores a los 10.000 ejemplares.

Con el transcurso de las décadas, las grandes propiedades rurales del sector sufrieron subdivisiones y un declive gradual en la producción intensiva.

Durante la década de 1970, La Trinidad alcanzó su punto máximo de explotación productiva. Imagen ilustrada con Gemini

Tras el retiro del ganado y la posterior creación del área protegida, el predio comenzó un proceso de regeneración ecológica, aunque aún conserva rastros de su pasado rural como las estructuras del antiguo “Baño de las Ovejas”, un piletón de piedra utilizado históricamente para la desparasitación del rodeo.

Un santuario de biodiversidad para el cóndor andino y especies autóctonas

La renovación del territorio del parque nacional permitió consolidar una reserva biológica clave para las especies nativas de la sierra.

El ecosistema protegido funciona como un centro fundamental para el desarrollo y resguardo de la fauna local:

Preservación del cóndor andino: Las paredes de la quebrada constituyen un sitio estratégico de descanso, vuelo y reproducción donde se congregan cientos de ejemplares de esta especie.

Reintroducción del guanaco: A partir de 2007 se pusieron en marcha programas dedicados a repoblar la zona con este camélido sudamericano, el cual había desaparecido del área debido a la expansión de la ganadería.

Protección de fauna silvestre: El área resguarda poblaciones de zorro colorado, águila mora y el endémico lagarto de Achala.

Dónde queda y qué hacer: cómo recorrer el Parque Nacional Quebrada del Condorito

Ubicado en la Pampa de Achala, dentro del cordón de las Sierras Grandes de Córdoba, el Parque Nacional se consolidó como un punto clave para el ecoturismo y el contacto directo con la naturaleza en la provincia.

El predio cuenta con senderos pedestres de distinta dificultad que conducen hacia los balcones de la enorme quebrada, puntos panorámicos desde los cuales se puede presenciar el vuelo de los cóndores a escasa distancia.

Además de la observación de aves y el avistaje de fauna silvestre reintroducida, los recorridos permiten apreciar los pastizales de altura y descubrir los antiguos vestigios de las instalaciones ganaderas que marcaron la historia del lugar antes de su conversión en área protegida.