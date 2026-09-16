La Terminal de Ómnibus de Córdoba será sometida a una renovación integral que alcanzará al edificio y distintos sectores exteriores. El proyecto contempla trabajos sobre las instalaciones, los servicios y la estructura de la estación, con el objetivo de actualizar uno de los principales puntos de transporte de la ciudad.

La intervención demandará una inversión de aproximadamente $76.830 millones y se ejecutará de manera progresiva para que la terminal pueda continuar funcionando mientras avanzan las obras. Por el lugar circulan alrededor de 80.000 personas por día.

Según explicó el subsecretario de Arquitectura de la Provincia, Andrés Caparrós, los trabajos comenzarán dentro de los próximos 15 días y estarán organizados en dos grandes etapas.

Qué obras harán en la Terminal de Córdoba

La primera etapa estará enfocada principalmente en la infraestructura y la seguridad del edificio. Entre los trabajos previstos se encuentra la renovación de la instalación eléctrica, la actualización del sistema contra incendios y la incorporación de nuevos sistemas de elevación.

También se instalarán nuevas escaleras mecánicas y ascensores, con intervenciones destinadas a mejorar la circulación y la accesibilidad dentro de la terminal. Esta primera fase tendrá un plazo estimado de un año.

La segunda etapa estará vinculada con la recuperación arquitectónica y funcional del edificio. En esta instancia se trabajará sobre las redes de agua y cloacas, los sanitarios y el sistema de climatización.

Además, la obra contempla intervenciones en la fachada, los espacios interiores y diferentes sectores exteriores. El plazo previsto para esta segunda parte es de hasta 18 meses.

Qué obras harán en la Terminal de Córdoba. Municipalidad de Córdoba.

También buscan recuperar el diseño original de la Terminal

El proyecto no se limitará a renovar instalaciones. La documentación difundida sobre la intervención plantea recuperar parte de los elementos arquitectónicos originales de la Terminal T1, inaugurada en 1971.

Entre las tareas previstas aparecen la restauración de mármoles, pisos graníticos y barandas de madera, además del reemplazo de algunas carpinterías deterioradas por perfiles de aluminio y vidrios de seguridad.

También se prevé recuperar la estructura metálica característica de la cubierta, que volverá a destacarse con su tradicional color naranja y nueva iluminación. A esto se suman trabajos sobre columnas de hormigón, desagües pluviales, cielorrasos, revestimientos y pisos.

También buscan recuperar el diseño original de la Terminal. Municipalidad de Córdoba.

Qué pasará con los espacios exteriores

La renovación también alcanzará sectores ubicados fuera del edificio. Entre ellos aparece la plaza Rucci, donde están previstas distintas tareas de recuperación.

El proyecto contempla nuevos cerramientos, iluminación y juegos inclusivos, además de trabajos sobre los sectores verdes y el sistema de riego. También se revisarán pisos y obras que habían quedado pendientes de intervenciones anteriores.

¿La Terminal seguirá funcionando durante las obras?

Uno de los principales puntos de la planificación es que la estación continúe operativa mientras se realizan los trabajos.

La Provincia aseguró que las tareas se desarrollarán por sectores y de manera progresiva para evitar que la intervención interrumpa el funcionamiento habitual. “La obra se desarrollará paulatinamente para que el funcionamiento de la Terminal sea normal”, explicó Caparrós en diálogo con Noticiero Doce.

El funcionario también remarcó que el esquema fue diseñado para que el servicio de transporte pueda continuar durante la ejecución de las obras, por lo que los pasajeros podrán seguir utilizando la terminal mientras se llevan adelante las distintas etapas.

¿La Terminal seguirá funcionando durante las obras? Municipalidad de Córdoba.

Cuánto tiempo durará la remodelación

La primera etapa tendrá una duración estimada de 12 meses, mientras que la segunda demandará no más de 18 meses. De esta manera, la intervención completa se extenderá durante varios años y se ejecutará de forma escalonada.

La planificación busca renovar tanto las instalaciones que hacen al funcionamiento cotidiano de la estación como distintos elementos arquitectónicos del edificio, sin paralizar la actividad de la terminal.