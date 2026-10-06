El creador de contenido gastronómico compartió una alternativa práctica, crujiente y libre de gluten para transformar el sobrante de comida en una receta llena de sabor.

Calcular la cantidad exacta de arroz al cocinar suele ser un desafío recurrente en la cocina cotidiana.

Para dar una solución creativa en caso de que sobre comida, el chef y creador de contenido Andrés Simón, conocido en sus redes sociales como @lasrecetasdesimón, compartió una receta que transforma el arroz cocido en una masa de pizza crujiente y sin gluten, ideal para personas celíacas o para aquellos que buscan reducir el consumo de harina.

Los ingredientes necesarios para preparar una pizza de arroz

Para elaborar la base y la cobertura de esta preparación se requieren 2 tazas de arroz cocido (aproximadamente 400 gramos), entre 3 y 4 huevos, 50 mililitros de agua para facilitar el licuado, 50 gramos de queso rallado, sal y pimienta negra a gusto.

Para el salteado de pollo con salsa que acompaña la cubierta se precisa 1 pechuga de pollo grande o 2 chicas cortadas en cubos, 1/2 cebolla blanca, 2 tallos de cebollita de verdeo, puré de tomate y 150 gramos de queso mozzarella.

Paso a paso: cómo lograr una masa crocante y un relleno sabroso

El procedimiento comienza colocando el arroz cocido en una licuadora junto con el agua, los huevos, el queso rallado, la sal y la pimienta, procesando los ingredientes hasta obtener una masa homogénea.

En caso de no contar con licuadora, el cocinero señala que es posible utilizar un mixer o aplastar la mezcla de forma manual con un pisapapas.

La mezcla se vuelca sobre una pizzera previamente pintada con aceite por abajo y por arriba, y se cocina en horno precalentado a 200°C durante 20 minutos hasta dorar la base.

Mientras la masa se cocina en el horno, se dora el pollo en una sartén a fuego fuerte junto con la cebolla blanca y la cebollita de verdeo picadas.

Tras sazonar la mezcla, se incorpora el puré de tomate y se cocina a fuego medio entre 10 y 15 minutos. Una vez lista la base crocante, se distribuye el salteado de pollo por encima, se cubre con la mozzarella y se lleva a horno a temperatura máxima para lograr un gratinado uniforme.

Una opción versátil para evitar el desperdicio y apta para dietas sin TACC

Además de funcionar como una alternativa rápida para reutilizar los sobrantes de la heladera, el cocinero sugiere calcular raciones adicionales de arroz de manera intencional para contar con el ingrediente listo al día siguiente.

el cocinero sugiere calcular raciones adicionales de arroz de manera intencional para contar con el ingrediente listo al día siguiente. Instagram @lasrecetasdesimon