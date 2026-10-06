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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas por tormentas y nevadas en Mendoza para este martes 6 de octubre.

Algunas zonas de Mendoza estarán afectadas por fuertes tormentas con acumulados entre 30 y 50 mm, con ráfagas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora y caída de granizo.

Asimismo, se esperan fuertes nevadas con acumulados entre 50 cm y 70 cm.

Clima.Clima: El SMN anunció tormentas eléctricas el miércoles 7 de octubre en gran parte de Córdoba

Zonas afectadas de Mendoza

Alerta naranja por tormentas

  • General Alvear.
  • Zona baja de San Rafael

Alerta naranja por nevadas

  • Cordillera de Malargüe.
  • Cordillera de San Rafael.
  • Cordillera de San Carlos.
  • Cordillera de Tunuyán.
  • Cordillera de Las Heras.
  • Cordillera de Luján de Cuyo.
  • Cordillera de Tupungato.
Alerta naranja por nevadas y tormentas en Mendoza: estas son las zonas afectadas este martes 6 de octubre.
Alerta naranja por nevadas y tormentas en Mendoza: estas son las zonas afectadas este martes 6 de octubre.Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por tormentas

  • Este de Las Heras.
  • La Paz.
  • Lavalle.
  • San Martín.
  • Santa Rosa.
  • Junín.
  • Rivadavia.
  • Valles de Luján de Cuyo.
  • Valles de San Carlos.
  • Valles de Tunuyán.
  • Valles de Tupungato.

Cómo seguirán las alertas el miércoles

Para el miércoles 7 de octubre, no habrá alerta naranja por nevadas y tormentas; sin embargo, habrá alerta amarilla.

Las zonas de General Alvear y zona baja de San Rafael continuarán en alerta amarilla por tormentas; mientras que en la cordillera de San Carlos, cordillera de Tunuyán, cordillera de Malargüe y cordillera de San Rafael habrá alertas amarillas por nevadas.

Qué quiere decir la alerta naranja y amarilla

Según el SMN, la alerta nivel naranja quiere decir que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En tanto, la alerta nivel amarillo quiere decir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.