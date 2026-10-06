Alerta naranja por nevadas y tormentas en Mendoza: estas son las zonas afectadas este martes 6 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas por tormentas y nevadas en Mendoza para este martes 6 de octubre.
Algunas zonas de Mendoza estarán afectadas por fuertes tormentas con acumulados entre 30 y 50 mm, con ráfagas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora y caída de granizo.
Asimismo, se esperan fuertes nevadas con acumulados entre 50 cm y 70 cm.
Zonas afectadas de Mendoza
Alerta naranja por tormentas
- General Alvear.
- Zona baja de San Rafael
Alerta naranja por nevadas
- Cordillera de Malargüe.
- Cordillera de San Rafael.
- Cordillera de San Carlos.
- Cordillera de Tunuyán.
- Cordillera de Las Heras.
- Cordillera de Luján de Cuyo.
- Cordillera de Tupungato.
Alerta amarilla por tormentas
- Este de Las Heras.
- La Paz.
- Lavalle.
- San Martín.
- Santa Rosa.
- Junín.
- Rivadavia.
- Valles de Luján de Cuyo.
- Valles de San Carlos.
- Valles de Tunuyán.
- Valles de Tupungato.
Cómo seguirán las alertas el miércoles
Para el miércoles 7 de octubre, no habrá alerta naranja por nevadas y tormentas; sin embargo, habrá alerta amarilla.
Las zonas de General Alvear y zona baja de San Rafael continuarán en alerta amarilla por tormentas; mientras que en la cordillera de San Carlos, cordillera de Tunuyán, cordillera de Malargüe y cordillera de San Rafael habrá alertas amarillas por nevadas.
Qué quiere decir la alerta naranja y amarilla
Según el SMN, la alerta nivel naranja quiere decir que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
En tanto, la alerta nivel amarillo quiere decir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.