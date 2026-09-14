A la hora de preparar un buen churrasco a la plancha aparece una duda habitual: ¿conviene comprarlo con hueso o sin hueso? Las dos opciones pueden dar como resultado una carne tierna y sabrosa, pero existen diferencias en el sabor, la textura, la cocción y hasta en la comodidad al momento de comer.

En Argentina, el churrasco suele prepararse con una cocción rápida sobre una plancha bien caliente, buscando dorar la superficie y mantener el interior jugoso.

Churrasco con hueso: qué cambia en la carne

El churrasco con hueso suele conservar una mayor cantidad de grasa y tejidos alrededor de la pieza , factores que pueden contribuir al sabor y a una textura más jugosa.

Además, el hueso puede aportar una experiencia diferente durante la cocción, aunque no significa que cualquier churrasco con hueso sea automáticamente más sabroso. La calidad del corte, la cantidad de grasa y el punto de cocción tienen un papel fundamental.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Para hacerlo a la plancha, conviene utilizar una superficie muy caliente y cocinarlo sin moverlo constantemente, permitiendo que se forme una buena superficie dorada.

Churrasco sin hueso: cuándo conviene

El churrasco sin hueso resulta más práctico para cocinar y comer. Al no tener el hueso, la superficie de contacto con la plancha suele ser más sencilla de manejar y el corte puede cocinarse de manera más uniforme.

Entre sus ventajas se encuentran:

Es más fácil de porcionar.

Resulta más cómodo para comer.

Puede cocinarse rápidamente si el corte es fino.

Es una buena alternativa para preparaciones cotidianas a la plancha.

Entre los cortes sin hueso que pueden utilizarse para churrascos se encuentran la nalga, el cuadril y la bola de lomo, dependiendo del resultado buscado.

¿Cuál tiene más sabor y cuál es mejor para la plancha?

Si la prioridad es el sabor, un churrasco con hueso y una buena proporción de grasa puede ofrecer un resultado especialmente sabroso. Sin embargo, no es el hueso por sí mismo lo que determina la calidad: el corte y su contenido de grasa son fundamentales .

Si se busca practicidad y una cocción rápida, el churrasco sin hueso puede ser la opción más cómoda.

En ambos casos, la clave está en precalentar muy bien la plancha y evitar cocinar la carne durante demasiado tiempo para que no pierda jugosidad. Como referencia de seguridad alimentaria, el USDA recomienda que los cortes vacunos alcancen una temperatura interna mínima de 62,8 °C y reposen al menos tres minutos.

En definitiva, no existe un ganador absoluto: con hueso para quienes priorizan sabor y una pieza con grasa; sin hueso para quienes buscan practicidad y una cocción sencilla a la plancha.