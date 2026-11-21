La altura de la rejilla influye en el dorado, la textura y la cocción de los platos que se hornean. (Imagen ilustrativa)

Un bizcocho que se quema por arriba o una pizza que queda pálida abajo suelen tener el mismo culpable, y no es la receta. Es la altura a la que se coloca la bandeja, un detalle que casi nadie revisa y que influye tanto como la temperatura.

Según Teka, el nivel del medio es el más utilizado y el que conviene elegir cuando la receta no aclara nada. Michael La Corte, desarrollador de recetas citado por Good Housekeeping, advierte que ignorar la altura indicada puede alterar el dorado y la textura, incluso si se respetan el tiempo y la temperatura.

El motivo detrás está en la forma en que se reparte el calor. En los hornos convencionales, la resistencia inferior calienta desde abajo y el gratinador desde arriba, así que cada nivel recibe una dosis distinta.

Qué se prepara en cada nivel del horno

Teka divide el horno en cuatro alturas, y el resto de las fuentes coincide en la idea general.

Nivel superior : sirve para dar el toque final a galletas y bizcochos, gratinar pastas o tostar pan. Conviene moverlos allí en los últimos minutos, cuando se busca concentrar el calor en la superficie.

Segundo nivel : es el preferido de la repostería, porque el aire y el calor circulan sin problemas alrededor de magdalenas, tartas y panes.

Tercer nivel : es el lugar de los pescados, las carnes asadas y las verduras, en bandeja profunda o molde.

Nivel inferior: es el indicado para pizzas y panes planos que se hornean poco tiempo y a alta temperatura, porque la cercanía a la base deja el fondo crujiente.

Elegir bien el nivel del horno ayuda a lograr el punto justo de dorado y cocción en cada receta. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Nicole Papantoniou, del laboratorio de cocina de Good Housekeeping, suma que las piezas muy grandes pueden necesitar la parte baja para no quedar pegadas al techo. Y si se cocinan dos tortas a la vez, recomienda rotarlas a mitad de cocción.

Cómo usar el gratinador sin pasarse

El gratinador dora la superficie, pero no cocina por dentro. El servicio de extensión de la Universidad Estatal de Misisipi sugiere dejar la rejilla a unos 7,6 a 10,2 centímetros del techo y no perder de vista la preparación.

Los hornos con ventilador mueven el aire, pero no cambian la ubicación del calor. Por eso conviene mirar siempre el manual del equipo.

El color no indica que esté cocido

Un buen dorado tampoco garantiza que el interior esté listo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda cocinar por completo carnes, aves, huevos y pescados, con termómetro y 70 °C en el centro. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos agrega que el horno no debe estar por debajo de 163 °C para carnes y aves.