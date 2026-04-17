Las recetas sin harina ni azúcar ganan cada vez más relevancia en el ámbito de la alimentación saludable, especialmente entre aquellos que buscan opciones ricas en proteínas, fáciles de preparar y adecuadas para una merienda equilibrada. Esta torta de nueces es ideal para la hora del té a la vez que es una opción saludable, ya que es esponjosa, nutritiva y se elabora con pocos ingredientes, sin ultraprocesados y sin complicaciones. La eliminación de harinas refinadas y azúcar contribuye a mantener niveles de energía más estables y a disminuir los picos de glucosa. En esta receta, las nueces sustituyen la harina convencional y proporcionan cuerpo, humedad y sabor natural. El uso de edulcorante o miel permite ajustar el dulzor de acuerdo a preferencias individuales, manteniendo un perfil nutricional más equilibrado. Este budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar representa una opción sencilla y eficiente para aquellos que desean un producto casero, nutritivo y de rápida preparación. Gracias a la inclusión de frutos secos y huevos, el resultado es bien esponjoso, con una miga húmeda y un sabor profundo, perfecto para el desayuno o la merienda, evitando el uso de ingredientes refinados. Además, su elaboración se realiza en pocos pasos y no demanda técnicas complicadas. Ingredientes: Las opciones sin harina ni azúcar se expanden en el mercado, con nuevas recetas que incluyen ingredientes como almendras y avena, ideales para quienes buscan alternativas nutritivas.Cada vez más personas optan por postres saludables, lo que impulsa la creación de talleres de cocina que enseñan a preparar delicias sin ingredientes refinados, promoviendo un estilo de vida equilibrado.