Con la llegada de los días fríos, el guiso de lentejas vuelve a ocupar un lugar central en muchas mesas argentinas. Rendidor, nutritivo y perfecto para cocinar en cantidad, este plato tradicional tiene un ingrediente clave que puede marcar la diferencia en el resultado final. El chef Pedro Lambertini reveló cuál es el corte de carne que elige para preparar su versión casera del clásico guiso: el roast beef. Según explicó, este corte aporta sabor, textura y una cantidad justa de grasa que ayuda a enriquecer la cocción sin que la carne se desarme demasiado rápido. El roast beef es uno de los cortes más recomendados para platos de larga cocción porque mantiene buena textura y libera sus jugos en la olla. Además, tiene varias ventajas que lo convierten en una gran opción para el guiso: Otro consejo importante del chef es dejar reposar la carne en la heladera antes de cocinarla. De esa manera recupera parte de la humedad y mejora su textura al momento de ir a la olla. La receta lleva unos 20 ingredientes y demanda cerca de dos horas entre preparación y cocción. Entre los principales ingredientes aparecen: También se puede sumar vino blanco y extracto de tomate para darle más profundidad al sabor. El primer paso consiste en rehogar las verduras picadas con aceite en una olla grande. Después se agrega la panceta y, una vez dorada, se incorpora el roast beef cortado en cubos para sellarlo. Luego se suman el tomate, los condimentos, las lentejas y el agua. Cuando la preparación empieza a hervir, se agregan la papa, la batata y la calabaza. La clave está en cocinar el guiso a fuego bajo durante bastante tiempo para que las lentejas se ablanden, la carne quede tierna y el caldo tome cuerpo. El resultado es un plato contundente, ideal para compartir en familia y perfecto para combatir el frío de los próximos meses.