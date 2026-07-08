Oficial | Decretan feriado y habrá otro día de descanso después del Día de la Independencia: será por el Día del Virgen del Carmen y para estos trabajadores.

Después del feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia, el calendario 2026 trae otra fecha de descanso. Sin embargo, no se trata de un feriado nacional: es un día no laborable que solo rige en algunas localidades.

El jueves 16 de julio de 2026 va a ser un día de descanso especial en distintos municipios y pueblos de la provincia de Buenos Aires, por sus fiestas patronales.

Por qué se descansa el 16 de julio

El motivo es el Día de Nuestra Señora del Carmen, festividad católica que recuerda la aparición de la Virgen a San Simón Stock en 1251. Se celebra cada 16 de julio y tiene fuerte arraigo en distintas localidades argentinas.

El Día de Nuestra Señora del Carmen, festividad católica que recuerda la aparición de la Virgen a San Simón Stock en 1251, se celebra cada 16 de julio y tiene fuerte arraigo en distintas localidades argentinas.

Estas jornadas suelen incluir:

Misas y procesiones

Ferias de artesanos

Espectáculos musicales

Actividades gastronómicas y recreativas

A diferencia de un feriado nacional, este descanso es facultativo: la decisión de otorgarlo o no queda en manos de cada empleador, y si se trabaja, no corresponde el pago doble que sí rige en los feriados inamovibles.

Qué localidades tienen el día no laborable

Entre los distritos bonaerenses que van a contar con este descanso especial el 16 de julio se encuentran:

General Rodríguez.

Carlos Casares.

Benito Juárez.

Cañuelas.

Zárate.

Chivilcoy.

Las Flores.

Necochea.

Carmen de Patagones.

General Villegas.

Lobería.

Pellegrini.

General La Madrid.

También alcanza a localidades más pequeñas dentro de otros partidos, como La Violeta y El Socorro (Pergamino), Dennehy y Francisco Quiroga (Nueve de Julio) y Pasteur (Lincoln).

En estos distritos, el día no laborable suele impactar en la administración pública, los bancos y, en algunos casos, en la actividad comercial local.