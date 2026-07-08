Con una longitud cercana a los siete kilómetros y un total de 682 vagones, este convoy rompió todos los récords ferroviarios y pasó a la historia como el tren más largo jamás operado. La hazaña se convirtió en un símbolo del desarrollo ferroviario.

Cuando se habla de trenes de carga, la longitud suele ser uno de los indicadores más impresionantes. Sin embargo, existe un convoy que llevó ese concepto al extremo al alcanzar casi siete kilómetros de largo, una cifra que sigue siendo difícil de igualar incluso décadas después de su recorrido histórico.

El tren fue operado en Australia y no solo llamó la atención por sus dimensiones, sino también por el enorme desafío técnico que representó mover cientos de vagones de manera sincronizada. La operación se convirtió en un hito para la industria ferroviaria y consolidó al país como una referencia mundial en transporte de minerales.

Con una longitud cercana a los siete kilómetros y un total de 682 vagones, este convoy rompió todos los récords ferroviarios y pasó a la historia como el tren más largo jamás operado. La hazaña se convirtió en un símbolo del desarrollo ferroviario.

Siete kilómetros sobre rieles: así era el tren más largo del mundo

El récord fue establecido el 21 de junio de 2001 por la compañía minera BHP Iron Ore, actualmente BHP, en la región de Pilbara, al oeste de Australia. El convoy fue diseñado para transportar mineral de hierro desde las minas hasta el puerto de Port Hedland, uno de los principales centros de exportación del mundo.

En total, el tren estuvo compuesto por 682 vagones cargados con aproximadamente 82,000 toneladas de mineral de hierro. Para mover semejante peso fueron necesarias ocho locomotoras General Electric, distribuidas estratégicamente a lo largo de la formación para mantener la estabilidad y la tracción durante todo el recorrido.

La longitud total alcanzó los 7.35 kilómetros, una marca que fue certificada oficialmente y que convirtió a este convoy en el tren más largo de la historia. La operación recorrió cerca de 275 kilómetros sobre una de las redes ferroviarias dedicadas exclusivamente al transporte de carga más importantes del planeta.

Infraestructura y tecnología: las claves del récord australiano

Australia cuenta con condiciones geográficas que hacen posible el uso de convoyes gigantes . Las enormes distancias entre las zonas mineras y los puertos, sumadas a vías prácticamente rectas y con poco tránsito ferroviario, permiten operar trenes mucho más largos que en otras regiones del mundo.

La red ferroviaria de Pilbara fue construida específicamente para transportar hierro desde las minas hasta los puertos de exportación. Esto significa que no comparte infraestructura con trenes de pasajeros, lo que facilita la circulación de convoyes de gran longitud y peso.

Además, las locomotoras utilizan sistemas de control remoto y tecnología de distribución de potencia, lo que permite coordinar el funcionamiento de varias máquinas ubicadas en distintos puntos del tren. Gracias a ello, se reduce la tensión sobre los enganches y se mejora la seguridad durante el trayecto.

Una hazaña de ingeniería que sigue siendo un récord mundial más de 20 años después

Aunque en distintos países han circulado trenes de carga extremadamente largos, ninguno ha logrado superar oficialmente la marca alcanzada por el convoy australiano de BHP. Por ello, continúa siendo considerado el tren más largo de la historia.

La operación también demostró la capacidad de la industria minera australiana para desarrollar soluciones logísticas capaces de movilizar enormes volúmenes de carga de manera eficiente. El transporte ferroviario sigue siendo una pieza clave para las exportaciones de mineral de hierro del país.

Más de dos décadas después, este tren continúa despertando interés entre especialistas y aficionados al mundo ferroviario. Sus 682 vagones, las ocho locomotoras y sus más de siete kilómetros de longitud lo mantienen como una de las mayores proezas de la ingeniería del transporte moderno.