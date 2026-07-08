Llegan los trenes de dos niveles: el Gobierno confirmó que actualizará la línea más utilizada con modelos fabricados en el país

El Gobierno de España ha confirmado un ambicioso plan de renovación para la línea de Cercanías más utilizada del país: la C-5 de Madrid. Conocida por su alta demanda y los problemas de congestión que genera, esta línea recibirá 35 nuevos trenes de dos pisos fabricados íntegramente en el país.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Transportes, busca poner fin al caos actual y modernizar uno de los servicios ferroviarios más críticos del territorio nacional. Con las primeras unidades ya en fase de pruebas en vía, se completan los detalles del plan de despliegue y las obras de infraestructura necesarias.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @JavierRoblesZurdo

Por qué renuevan esta línea de trenes con vagones de dos pisos

La línea C-5 constituye la ruta de mayor afluencia en Cercanías Madrid, registrando aproximadamente 72 millones de pasajeros anualmente, lo que equivale al 29% de todos los desplazamientos dentro del sistema.

La demanda experimentó un incremento del 10% entre los años 2022 y 2024; sin embargo, los trenes actuales, que miden menos de 150 metros, junto con andenes inadecuados y un sistema de señalización obsoleto (LZB), han transformado los viajes en una experiencia sobrecargada y poco eficaz.

En respuesta a esta problemática, el plan de modernización, con un presupuesto de 1350 millones de euros, prevé la incorporación de trenes de gran capacidad fabricados por Stadler en su planta de Albuixech, Valencia.

Trenes de dos pisos: características y beneficios de la Serie 453

Los novedosos trenes de la Serie 453 presentan una configuración que combina coches de un nivel en los extremos con coches de dos niveles en la sección central. Su diseño ha sido optimizado para trayectos prolongados: los pisos superiores están equipados con asientos confortables, mientras que los inferiores facilitan el acceso rápido gracias a amplias entradas y salidas.

El pedido total se divide en dos configuraciones según la longitud y demanda requeridas:

Modelo T100 : posee 100 metros de longitud y tiene capacidad para 912 pasajeros.

Modelo T200: cuenta con una longitud de 191,16 metros y dispone de capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), lo cual representa un aumento considerable en comparación con los 1565 pasajeros que pueden acomodar los trenes en uso actualmente.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @EnsancheSur

Adicionalmente, estos trenes incluyen áreas destinadas a sillas de ruedas, espacios multifuncionales para bicicletas y carritos, un aseo accesible, conectividad WiFi y enchufes USB. En términos de accesibilidad, el 60% de las puertas del modelo T200 (12 de un total de 20) estarán ubicadas completamente a nivel de andén, eliminando el histórico escalón de acceso.

Así avanza la producción nacional de trenes

El contrato para estos trenes de dos pisos se licitó por Renfe en 2019 y fue adjudicado a Stadler en 2021. En 2022 se amplió el pedido con 20 unidades adicionales de 200 metros.

Stadler expandió su fábrica en Albuixech para cumplir con la producción nacional, comenzando la fabricación en naves alquiladas mientras se preparaban las nuevas instalaciones. Las primeras pruebas en la red española se realizaron en el verano de 2024 y Renfe invertirá 600 millones de euros en la adquisición.

Obras de adaptación, nueva base y afectación al servicio

La llegada de convoyes de casi 200 metros de longitud exige una profunda readecuación de la infraestructura actual de la C-5, cuyos andenes no están preparados para estas dimensiones. El plan complementario de Adif y el Ministerio contempla la ampliación de los andenes en las estaciones clave de la línea, prolongándolos entre 40 y 50 metros.

Asimismo, se llevará a cabo una inversión masiva destinada a la modernización de la seguridad y señalización de cuatro túneles críticos de la red de Cercanías.

Para el soporte técnico de la nueva flota, Renfe ha licitado la construcción de una base de mantenimiento especializada en Móstoles, adaptada para trenes de gran longitud, a la par de reformas estructurales en la estación de Móstoles-El Soto.